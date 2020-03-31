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Глубокая тайна: что скрывается подо льдами Антарктиды

Глубокая тайна: что скрывается подо льдами Антарктиды

В представлении большинства Антарктида выступает необитаемым континентом, где нет ничего, кроме животных, огромного количества льда и снега да немногочисленных научных станций с командированными сотрудниками. На самом же деле Антарктида куда более сложная, чем может показаться на первый взгляд.

Подо льдами пятого по размерам континента Земли, например, обнаружено более 400 озёр, но учёные добрались только до четырёх из них. Примечательно, что первыми к озёрам под Антарктидой добрались российские учёные — в 2012 году были получены пробы воды озера Восток. В них обнаружили три бактерии, характерные конкретно для этого водоёма. Сейчас микробиологи и генетики не теряют надежды открыть в подлёдном антарктическом озере и другие формы жизни, о которых раньше науке не было известно. Вроде, например, бактерий WPS-2 и AD3 — они обитают в почве с другими организмами и не нуждаются ни в солнечной, ни в геотермальной энергии. При очень скудном запасе питательных веществ они буквально перешли на «воздушную диету», что стало открытием для учёных.

Глубокая тайна: что скрывается подо льдами Антарктиды

Но подлёдные находки в Антарктиде не ограничиваются только озёрами. Не так давно учёные обнаружили под ледником Туэйтса гигантскую полость площадью примерно 40 квадратных километров и высотой около 300 метров, которая образовалась при таянии примерно 14 миллиардов тонн льда. Для специалистов это тревожный сигнал по ряду причин. Во-первых, большая часть этого льда растаяла за последние три года. Во-вторых, подобные полости существенно снижают прочность айсбергов. А это чревато ускорением их разрушения и повышением уровня мирового океана.

Впрочем, не все полости подо льдами образуются из-за таяния льда. Исследователи находили и кратеры, которые наоборот, заполняются водой, создавая новые подлёдные озёра. Отличительной их особенностью является только то, что они не изолированы от мирового океана, а потому вряд ли могут быть местом обитания неизвестных доселе науке форм жизни и с точки зрения открытий не столь интересны для исследователей.

Кроме озёр и полостей в Антарктиде есть и активные вулканы (а всего на континенте найден 91 вулкан) — например, гора Эребус на острове Росса, которая за счёт своей вулканической активности создала достаточно развитую сеть подлёдных пещер. В этих выплавленных во льду вулканическим паром «тайниках» учёные обнаружили несколько последовательностей ДНК, которые не соответствовали каким-либо известным организмам. Это означает, что в этих пещерах могут существовать ещё неизвестные науке виды растений или животных. Причём исследователи настроены весьма оптимистично и не исключают возможности отыскать даже уникальные экосистемы, а не просто отдельные организмы.

Глубокая тайна: что скрывается подо льдами Антарктиды

Другая загадка, которую континент подкинул учёным — таинственные подлёдные толчки, которые сотрясают Антарктиду каждую ночь. Впрочем, тайна сохранялась недолго. Изучив необычное явление, исследователи пришли к выводу, что ледовая поверхность способна создавать небольшие земле-, а точнее даже льдотрясения. Толчки, зафиксированные сейсмографами, позволили учёным определить, что таким образом проявляет себя таяние льда и вызванные им подвижки поверхности.

Надо сказать, что перечисленные выше открытия — лишь малая часть того, что учёные узнали об Антарктиде в последние годы. И можно лишь догадываться, сколько ещё тайн хранит под своими льдами этот загадочный континент.

31 март 2020 /
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