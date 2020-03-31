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Ученые научились переводить активность мозга в текст

Ученые научились переводить активность мозга в текст

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали новую систему на основе искусственного интеллекта, которая способна конвертировать активность мозга в текст. О результатах своей работы ученые сообщили в статье для журнала Nature Neuroscience.

Новая технология поможет общаться людям с нарушениями речи. Полученный после обработки текст требует исправлений только для 3% предложений. Периодически у системы возникали сложности в составлении последовательных предложений. Тем не менее, она показала куда более качественный «перевод», чем другие системы транскрипции речи.

Создатели проекта тестировали его на четырех людях с имплантами мозга для отслеживания эпилептических припадков. Респондентов попросили прочитать ряд простых предложений вслух. Пока они говорили, компьютер записывал сигналы их мозга и расшифровывал их в слова.

Сейчас новая технология работает только, когда человек говорит вслух. Однако инженеры могут улучшить ее, добавив возможность транскрибировать мысли людей с проблемами аппарата речи.

31 март 2020 /
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