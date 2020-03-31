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ГМО-революция - суперпродукты

ГМО-революция - суперпродукты

Красные, оранжевые, а теперь ещё и фиолетовые помидоры. Эти трансгенные растения сильнее, ярче и полезнее своих органических родственников. В сельском хозяйстве появляется суперсемейка - генетически модифицированные продукты. Для кого-то монстры из линейки ГМО, а для учёных - важные биоинженерные решения: как накормить человечество в эпоху изменения климата и роста населения. Геном многих растений расшифрован. Начался второй этап - эпоха генной инженерии.

31 март 2020 /
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