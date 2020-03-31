Как человеческая моча может помочь в строительстве зданий на Луне?

Луна — один из самых вероятных объектов Солнечной системы, где уже в скором времени может полноценно обосноваться человек. Хотя земной спутник расположен на довольно близком от нас расстоянии, современные технологии позволяют нам транспортировать на лунную поверхность лишь ограниченное количество материалов для строительства зданий, что логично приводит нас к необходимости создания всего самого необходимого на самой Луне. Одним из самых необычных материалов, который может стать важным элементом при строительстве первой лунной колонии, считается обычная человеческая моча. Какую же именно роль она может сыграть при переезде человека на наш естественный спутник?

Строительство на Луне

Человек на протяжении всей истории своего существования смотрел на Луну, пытаясь себе представить, как же именно выглядит этот жемчужно-белый мир с близкого расстояния. Мечту предков удалось исполнить космическому аппарату “Аполлон-11, который в 1969 году приземлился вместе с экипажем на песчаной поверхности спутника и продемонстрировал первые фото графии местных пейзажей. Как бы то ни было, Луна оказалась не самым комфортным местом для пребывания человека и, сделав пару фото графий и видеозаписей, команда “Аполлона” вернулась на Землю.

Спустя 50 лет после проведения исторической миссии, ученые планируют вернуть человека на Луну, разрабатывая ряд новых программ, о которых в 1969 году человечество могло только мечтать. Так, если ранее миссии с участием человека планировались на относительно короткое время, то теперь люди смогут оставаться на земном спутнике на протяжении довольно долгих периодов времени.

Для того, чтобы суметь успешно реализовать новые лунные программы, человечеству придется научиться использовать в строительстве и ежедневном обиходе едва ли не абсолютно все доступные ему ресурсы. Соблюдение столь жесткого правила будет обусловлено практически полным отсутствием на Луне привычных человеку материалов, из-за чего крайне полезным веществом может оказаться даже моча самих лунных колонистов.

Материалы для строительства

Мочевина, которая содержится в в моче человека, может применяться в качестве пластификатора бетонной смеси — вещества, делающего бетон мягким и похожим на пластилин. Необычная добавка будет использована при 3D-печати бетоноподобных материалов из лунного песка-реголита, которые затем будут использоваться при строительстве полноценных лунных зданий. Считается, что подобные укрытия могли бы не только защищать будущих исследователей от экстремальных температур и ударов микрометеорит ов, но и даже от высоких уровней радиации и вредных частиц космического ветра.

Быть может, в скором времени на Луне появятся и первые отели?

Полезные свойства мочевины не заканчиваются лишь на смягчении бетона. Так, было обнаружено, что трубки, напечатанные с использованием мочевины, способны выдерживать большие нагрузки и в значительной степени сохраняют свою стабильность даже после многократных циклов замораживания и оттаивания. Наличие подобного свойства придется очень кстати, ведь температурные колебания на лунной поверхности могут достигать 300°C!

Разница температур во время лунных суток может доходить до 300°C!

В настоящее время исследователи еще только разрабатывают потенциальные способы извлечения мочевины из мочи, заодно оценивая пригодность вещества для формирования необходимого будущим лунным колонистам геополимерного бетона. Если результаты проводимых экспериментов покажут положительные результаты, стоит думать, что мочевина действительно окажется важным компонентом при исполнении миссии “Артемида” уже в 2024 году, когда американские астронавты — мужчина и женщина — вернутся на Луну с целью ее постепенной колонизации.

К слову, ранее мы в Hi-News.ru уже подробно писали о проблемах амбициозной экспедиции НАСА “Артемида”, а мой коллега, Рамис Ганиев, даже рассказал о том, как будут выглядеть скафандры, предназначенные для новой высадки на Луну в 2024 году.

Строительство первой лунной колонии планируется начать уже через несколько лет