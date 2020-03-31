Что нужно знать о карантине в Москве и Подмосковье

С 30 марта 2020 года в Москве, Подмосковье и ряде других регионах Российской Федерации ввели специальные правила самоизоляции. Пока, по непонятным нам причинам, это не общий карантин, но меры, которые предписаны к выполнению всеми гражданами страны очень схожи с тотальной изоляцией. Мы уже писали, почему именно изоляция является на сегодня самым эффективным методом борьбы с новым коронавирус ом, но количество вопросов у граждан только растет. В этой связи оперштаб Москвы опубликовал ответы на самые задаваемые вопросы граждан, которые мы приводим со своими пояснениями. Что будет с продуктовыми магазинами и общественным транспортом? Как доказать, что ты проживаешь в конкретном доме если при себе нет документов, как долго продлится карантин, можно ли выезжать из столицы и приезжать в нее и многие другие вопросы мы рассмотрим в данном материале.

Для простоты восприятия мы публикуем данную статью в формате вопрос-ответ. Надеемся она поможет вам найти все необходимые ответы.

Если в магазин будут пускать определённое количество людей, как организовать, чтобы не было толкучки у дверей?

Эта обязанность полностью ложится на торговые точки. Они должны организовать очередь не только внутри магазина, но и снаружи, если такая очередь появляется. Внутри торговых предприятий должна быть нанесена разметка, чтобы люди не подходили ближе друг к другу ближе, чем на 1,5 метра.

Будет ли представлен список организаций, которым разрешено работать?

В данный момент к работе допущены продовольственные и зоомагазины, салоны связи, банки, аптеки и службы доставки. Также продолжают работать городские службы, необходимые для жизнеобеспечения города.

Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?

Пока таких ограничений нет, но лучше воздержаться от поездок в общественном транспорте. При крайней необходимости рекомендуется использовать такси или личный транспорт.

Как получить пропуск? Куда обращаться, кто может дать? Кому могут дать, кому не дать?

Вся информация представлена на официальном сайте mos.ru.

Можно ли передвигаться на такси?

Да. Никаких ограничений в работе и использования такси в данный момент не предусмотрено.

Нужно ли ходить с паспортом во время карантина?

Сейчас да. Гражданин РФ обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Таким документом может быть паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство. Правительство Москвы просит с пониманием отнестись к данной мере.

Как доказывать, что ты проживаешь в конкретном доме? Что, если человек снимает жилье, но у него нет прописки?

Эта информация также постоянно обновляется и дополняется. Актуальные данные можно найти на сайте правительства Москвы mos.ru.

До какого числа действует карантин?

Пока точно известно о сроках до 3 апреля, однако высока вероятность, что он будет продлен.

Можно ли приезжать в город?

Да. Ограничений на въезд и выезд из Москвы нет.

Нужно ли предупреждать о поездке в Новую Москву или за город?

Нет, не нужно. Вы можете свободно перемещаться при необходимости.

Можно ли передвигаться из Москвы в Московскую область?

Да. Никаких запретов на перемещение нет.

Есть ли у Собянина полномочия вводить ограничения на передвижение граждан?

Да, такие полномочия у мэра есть. Они вводятся в рамках ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Объявление режима повышенной готовности позволяет городским властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции.

Нужно показать ребенка врачу, чтобы понять, какое состояние после лечения. Меня оштрафуют?

Нет. Получение мед. помощи является основанием для выхода из дома.

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Здесь так же стоит обратиться к официальному сайту правительства Москвы. Все необходимые разъяснения и регламенты будут опубликованы на mos.ru

Имею ли я право выходить бегать при условии, что я не контактирую с другими людьми, стараюсь соблюдать дистанцию не менее двух метров?

Увы, нет. В данной ситуации выход из дома для прогулок и занятия спортом запрещены.

Будет ли разрешено выходить на спортплощадки у дома для занятия спортом?

Нет, т.к. вирус прекрасно чувствует себя на поверхностях в течение нескольких дней. Сейчас нужна полная изоляция населения (насколько это возможно).

Как будут работать поликлиники?

Все поликлиники работают в обычно режиме. Никаких ограничений нет.

Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?

Пока нет. Все прогулки, в том числе с детьми — запрещены. Это поможет сохранить здоровье вам и вашим детям.

Остановит ли меня полиция, если я еду на запланированный прием к врачу?

Могут остановить с вопросом «куда вы направляйтесь?». Однако получение медицинской помощи является разрешенным поводом покинуть место проживания.

Как теперь быть пожилым москвичам, которым в поликлинику на метро надо ехать?

При плохом самочувствии необходимо вызвать врача на дом. Самому посещать поликлинику крайне не рекомендуется.

Как быть тем, у кого родители в Москве или, наоборот, в Подмосковье? Как быть тем, кто прописан в Москве с родителями, а живет фактически в ближнем Подмосковье? Как быть тем, кто работает в Москве, а живет в Подмосковье?

Если в двух словах: надо потерпеть. Только режим тотальной самоизоляции позволит победить эпидемию коронавирус а. Других способов в данный момент нет.

Как будут назначены выплаты по безработице?

Если вы стоите на учете на бирже труда к 31 марта 2020 года, то все выплаты будут происходить в автоматическом режиме. Никаких заявлений писать не нужно.

Что с плановыми операциями после онкологических заболеваний?

Ограничений нет, но решение принимает ваш лечащий врач.

Как будет определяться, что человек поехал по срочным, неотложным делам или на работу?

Этот вопрос пока прорабатывается. Все необходимые разъяснения будут опубликованы на официальном сайте правительства Москвы mos.ru.

На основании чего устанавливается сумма штрафа за нарушение карантина? Кто будет назначать штраф? В чей бюджет он пойдет?

Официальной информации пока нет. Все разъяснения на этот счет будут опубликованы на mos.ru.

Что делать, если был запланирован переезд? Будет ли это являться нарушением режима карантина?

И снова вопрос без ответа. Данные вопросы только прорабатываются правительством.

Можно ли на такси ездить к родственникам для покупки продуктов или другой помощи?

Нет. Режим ограничения передвижения граждан относится в том числе и к родственникам. При необходимости вы можете заказать продукты или предметы первой необходимости он-лайн.

Если человек без работы давно, а встанет на учет только сейчас, он будет претендовать на такое же пособие?

Да. Данное пособие распространяется на всех, кто уже стоит на учете, встанет на него во время объявленного режима самоизоляции либо в течение 30 дней со дня прекращения такого режима.

Может ли это сделать не москвич?

Нет, пособие по безработице может получить только житель города Москвы.

Надеемся вы получили ответы на вопросы, которые вас волновали в связи с режимом самоизоляции. Если нет, добавьте наш сайт в закладки или подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен или новост ях от Гугл. Вся самая актуальная информация публикуется во всех наших каналах распространения.

Москва закрывается на карантин