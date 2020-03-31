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Средство от коронавируса, открытое убитым в дурдоме врачом

Игнац Земмельвейс в середине 19 века трудился хирургом-акушером в одном из венских родильных домов. Однажды он обратил внимание на странную статистику: в первом отделении смертность пациенток была на порядок выше, чем во втором. Изучение ситуации привело доктора к выводу, что во всём виноваты студенты, приходившие на практику в первое отделение прямо из расположенного по соседству морга. Земмельвейс предположил, что будущие врачи, ассистировавшие при операциях, заносят в организм пациенток какую-то смертельную заразу. Он заставил практикантов и весь персонал тщательно мыть руки в слабом растворе хлорной извести. Как по волшебству показатели смертности в отделении упали более чем в десять раз.



Средство от коронавируса, открытое убитым в дурдоме врачом

Игнац Земмельвейс / Wikipedia


Земмельвейс написал статью о своём открытии, но она неожиданно встретила резкое неприятие со стороны его коллег. Директор роддома запретил хирургу публиковать статистику смертности в больнице, назвав её доносом, а потом и вовсе уволил пропагандиста гигиены. Другие врачи высмеивали Земмельвейса. Ему пришлось уехать в родной Будапешт, но травля настигла его и там. Хирург читал лекции, писал книги и статьи, но это походило на битьё лбом о стену: врачи всего мира отказывались стерилизовать руки, а пациенты продолжали умирать от сепсиса.



Средство от коронавируса, открытое убитым в дурдоме врачом

Игнац Земмельвейс моет руки перед операцией

фото: Bettmann/Getty Images/GettyImages.ru


Активность Земмельвейса закончилась трагично. Летом 1865 года разозлённые постоянными призывами к чистоте рук коллеги состряпали бумагу о психическом заболевании будапештского акушера. Один известный врач под предлогом инспекции заманил Игнаца в клинику для сумасшедших под Веной. Когда доктор понял обман и попытался уйти, его избили и нарядили в смирительную рубашку. Две недели Земмельвейса лечили большими дозами слабительного и обливанием холодной водой. После таких процедур он умер. По некоторым данным, доктора просто забили насмерть санитары.


Метод асептики, придуманный Земмельвейсом, получил признание и распространение спустя пару десятилетий после его смерти. Сколько людей умерли от сепсиса за эти 20 лет — неизвестно. За прошедшие полтора века личная гигиена и уж тем более стерилизация рук хирургов стали общепринятой нормой. В сегодняшней тревожной ситуации единственным, помимо самоизоляции, средством противодействия коронавирусу является тщательное обеззараживание рук, придуманное доктором Земмельвейсом.


Дмитрий Карасюк


Из: Дилетант
31 март 2020 /
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