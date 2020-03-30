Женщины живут дольше мужчин, но актуально ли это среди животных?

Если верить статистике, женщины примерно на 6-8 лет живут дольше мужчин. Считается, что это обусловлено тем, что на протяжении жизни мужчины больше подвергают себя физическим нагрузкам и чаще обзаводятся вредными привычками. Но кто бы мог подумать, что такое же правило действует и в мире животных? Изучив данные о популяции сотен видов млекопитающих, ученые обнаружили, что самцы умирают гораздо раньше самок. Но с чем связана высокая смертность среди животных мужского пола? Ведь в отличие от людей они практически не таскают на себе тяжести, не употребляют алкоголь и не курят сигареты. В ходе наблюдений за образом жизни некоторых животных, ученые предположили, что смертность самцов обусловлена их поведением в природе и отсутствием поддержки.

Самая старая женщина в мире

Для начала поговорим о людях. По статистике, продолжительность жизни женщин в России в среднем составляет 78,5 лет, в то время как мужчины живут примерно 68,5 лет. Также есть статистические данные о том, что 100-летнего возраста чаще всего достигают женщины, а не мужчины. Рекорд продолжительности жизни на данный момент принадлежит Жанне Кальман, которая родилась в далеком 1875 году, а умерла в 1997 году, в возрасте 122 лет. Примечательно, что эта женщина вела далеко не самый здоровый образ жизни и бросила курить лишь в 117-летнем возрасте, но при этом она играла в теннис, занималась фехтованием и каталась на велосипеде.

Жанна Кальман в молодости и старости

Ученые и по сей день не могут объяснить причину долголетия француженки. Многие сходятся во мнении, что прожить настолько долгую жизнь ей удалось благодаря позитивному взгляду на мир. Знакомые с ней люди упоминали, что она часто говорила фразу:

Если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого.

Самый старый мужчина в мире жил в Японии — его звали Дзироэмон Кимура. Он родился в 1897 и умер в 2013 году, в возрасте 116 лет. Свое долголетие старик объяснял тем, что вел активный образ жизни и никогда не ел слишком много еды, какой бы она вкусной не была.

Дзироэмон Кимура — единственный мужчина в истории, который дожил до 116 лет

На то, что женщины живут дольше мужчин, влияют сразу несколько факторов. В 2015 году разобраться в этом вопросе пытался мой коллега Илья Хель. В своем материале он упомянул такие причины высокой смертности мужчин, как:

Долголетие животных

слишком тяжелая работа с высокой физической нагрузкой на тело и частым получением травм;нездоровый образ жизни с зависимостью от сигарет, частым употреблением алкоголя и перееданием;высокий уровень тестостерона, который заставляет мужчин больше рисковать.

В ходе изучения животных выяснилось, что разница в длительности жизни между самцами и самками выражена еще больше, чем у людей. По словам биолога Тамаса Секели, среди 60% млекопитающих животных самки живут дольше самцов примерно на 18,6%. При этом ученые отмечают, что долгожительство особей женского пола не связано с их медленным старением. Большую роль в длительности жизни играет образ жизни — самцы рискуют своим здоровьем больше, чем самки.

В качестве примера ученые привели морских слонов вида Mirounga leonina. В то время как самки этих животных ведут довольно тихий образ жизни, самцы устраивают между собой кровавые драки. разум еется, в ходе таких драк многие из них получают травмы, которые существенно сокращают длительность их жизни. К тому же, в некоторых случаях самцы умирают в боях в очень раннем возрасте.

Помимо того, что мужские особи животных часто участвуют в опасных схватках, они часто не получают такую поддержку и заботу, как самки. Например, самцы львов иногда живут в одиночестве или, в лучшем случае, с одним из своих братьев. В то же время самки львов стараются держаться вместе и практически никогда не идут на охоту в одиночестве. У какой из этих групп больше шансов на длительную жизнь? Конечно же, у сплоченных самок.

Вдобавок ко всему вышеперечисленному, самцам некоторых видов животных требуется гораздо больше энергии для жизни, чем самкам. Например, мужские особи толсторогих баранов вида Ovis canadensis могут весить 230 килограмм, в то время как самки в среднем весят 91 килограмм. Во время суровых зим самцам часто не хватает еды, из-за чего они нередко слабеют и в конечном итоге живут гораздо меньше, чем могли бы. А особям женского пола, ввиду их меньшего веса, для жизни требуется меньше еды и энергии.

Ученые собираются и дальше выявлять причины долгой жизни самок и высокой смертности самцов. А пока они этим занимаются, рекомендую вам почитать про рыб вида синеголовых таласом, самки которых способны быстро менять свой пол на мужской. Зачем и как они это делают? Ответы ищите в этом материале.

Женщины живут дольше мужчин — это правило действует даже в мире животных