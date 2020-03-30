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Женщины живут дольше мужчин, но актуально ли это среди животных?

Если верить статистике, женщины примерно на 6-8 лет живут дольше мужчин. Считается, что это обусловлено тем, что на протяжении жизни мужчины больше подвергают себя физическим нагрузкам и чаще обзаводятся вредными привычками. Но кто бы мог подумать, что такое же правило действует и в мире животных? Изучив данные о популяции сотен видов млекопитающих, ученые обнаружили, что самцы умирают гораздо раньше самок. Но с чем связана высокая смертность среди животных мужского пола? Ведь в отличие от людей они практически не таскают на себе тяжести, не употребляют алкоголь и не курят сигареты. В ходе наблюдений за образом жизни некоторых животных, ученые предположили, что смертность самцов обусловлена их поведением в природе и отсутствием поддержки.


Самая старая женщина в мире

Для начала поговорим о людях. По статистике, продолжительность жизни женщин в России в среднем составляет 78,5 лет, в то время как мужчины живут примерно 68,5 лет. Также есть статистические данные о том, что 100-летнего возраста чаще всего достигают женщины, а не мужчины. Рекорд продолжительности жизни на данный момент принадлежит Жанне Кальман, которая родилась в далеком 1875 году, а умерла в 1997 году, в возрасте 122 лет. Примечательно, что эта женщина вела далеко не самый здоровый образ жизни и бросила курить лишь в 117-летнем возрасте, но при этом она играла в теннис, занималась фехтованием и каталась на велосипеде.

Женщины живут дольше мужчин, но актуально ли это среди животных?

Жанна Кальман в молодости и старости

Ученые и по сей день не могут объяснить причину долголетия француженки. Многие сходятся во мнении, что прожить настолько долгую жизнь ей удалось благодаря позитивному взгляду на мир. Знакомые с ней люди упоминали, что она часто говорила фразу:

Если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого.

Самый старый мужчина в мире жил в Японии — его звали Дзироэмон Кимура. Он родился в 1897 и умер в 2013 году, в возрасте 116 лет. Свое долголетие старик объяснял тем, что вел активный образ жизни и никогда не ел слишком много еды, какой бы она вкусной не была.

Женщины живут дольше мужчин, но актуально ли это среди животных?

Дзироэмон Кимура — единственный мужчина в истории, который дожил до 116 лет

На то, что женщины живут дольше мужчин, влияют сразу несколько факторов. В 2015 году разобраться в этом вопросе пытался мой коллега Илья Хель. В своем материале он упомянул такие причины высокой смертности мужчин, как:


слишком тяжелая работа с высокой физической нагрузкой на тело и частым получением травм;
нездоровый образ жизни с зависимостью от сигарет, частым употреблением алкоголя и перееданием;
высокий уровень тестостерона, который заставляет мужчин больше рисковать.

Долголетие животных

В ходе изучения животных выяснилось, что разница в длительности жизни между самцами и самками выражена еще больше, чем у людей. По словам биолога Тамаса Секели, среди 60% млекопитающих животных самки живут дольше самцов примерно на 18,6%. При этом ученые отмечают, что долгожительство особей женского пола не связано с их медленным старением. Большую роль в длительности жизни играет образ жизни — самцы рискуют своим здоровьем больше, чем самки.

Женщины живут дольше мужчин, но актуально ли это среди животных?

Морские слоны Mirounga leonina часто устраивают кровопролитные драки

В качестве примера ученые привели морских слонов вида Mirounga leonina. В то время как самки этих животных ведут довольно тихий образ жизни, самцы устраивают между собой кровавые драки. разумеется, в ходе таких драк многие из них получают травмы, которые существенно сокращают длительность их жизни. К тому же, в некоторых случаях самцы умирают в боях в очень раннем возрасте.

Женщины живут дольше мужчин, но актуально ли это среди животных?

В коротких жизнях хищников виноват тестостерон — они часто предпринимают рискованные решения

Помимо того, что мужские особи животных часто участвуют в опасных схватках, они часто не получают такую поддержку и заботу, как самки. Например, самцы львов иногда живут в одиночестве или, в лучшем случае, с одним из своих братьев. В то же время самки львов стараются держаться вместе и практически никогда не идут на охоту в одиночестве. У какой из этих групп больше шансов на длительную жизнь? Конечно же, у сплоченных самок.

Женщины живут дольше мужчин, но актуально ли это среди животных?

Самцам толсторогих баранов требуется больше энергии, чем самкам

Вдобавок ко всему вышеперечисленному, самцам некоторых видов животных требуется гораздо больше энергии для жизни, чем самкам. Например, мужские особи толсторогих баранов вида Ovis canadensis могут весить 230 килограмм, в то время как самки в среднем весят 91 килограмм. Во время суровых зим самцам часто не хватает еды, из-за чего они нередко слабеют и в конечном итоге живут гораздо меньше, чем могли бы. А особям женского пола, ввиду их меньшего веса, для жизни требуется меньше еды и энергии.

Ученые собираются и дальше выявлять причины долгой жизни самок и высокой смертности самцов. А пока они этим занимаются, рекомендую вам почитать про рыб вида синеголовых таласом, самки которых способны быстро менять свой пол на мужской. Зачем и как они это делают? Ответы ищите в этом материале.

Женщины живут дольше мужчин, но актуально ли это среди животных?

Женщины живут дольше мужчин — это правило действует даже в мире животных

30 март 2020 /
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