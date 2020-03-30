Что известно ученым о музыкальных вкусах людей?

Сегодня узнать сколько в мире существует музыкальных жанров практически невозможно, потому что новые стили возникают каждый год, а старые остаются на слуху целыми десятилетиями. Именно поэтому нет ничего странного в том, что у каждого человека есть свой музыкальный вкус. Но от чего же зависит то, какую музыку полюбит тот или иной человек? Почему сегодня многие слушают модный рэп, а другие продолжают быть фанатами старых рок-групп? По мнению китайских ученых, слушатели и музыканты находят друг друга потому, что во время звучания музыки их мозг начинает работать одинаково. Возможно, этим и объясняется то, что на концертах слушатели и музыканты будто бы становятся единым целым и не замечают, как протекает время.

Реакция мозг а на музыку

О том, что во время прослушивания музыки у слушателей и музыкантов активируются одинаковые области мозг а, ученые выяснили в ходе эксперимента. Стоит сразу уточнить, что научную работу пока нельзя назвать завершенной, потому что для доказательства полученных результатов ученым нужно провести дополнительную работу с большим количеством участников. В рамках нынешнего эксперимента они попросили профессионального скрипача сыграть на музыкальном инструменте 100-секундные отрывки из разных композиций. При этом музыкант был подключен к аппарату, который следил за активностью различных областей его мозг а во время игры на скрипке. Вдобавок, его снимали на видео.

Скрипка имеет всего четыре струны и обрела популярность в 17 веке. Кадр из сериала «Шерлок»

Снятый видеоролик был показан группе добровольцев из 16 человек, за активностью мозг а которых ученые тоже следили. Оказалось, что во время звучания музыки, у слушателей и музыканта активно работали два участка мозг а: левая височная кора и правая нижняя лобная кора. Также ученые заметили, что сначала мозг людей занимается изучением музыки и только потом дает человеку понять, нравится ему музыка, или нет. Поэтому, если вы ищете свежую для себя музыку для нового плейлиста, не ленитесь и слушайте хотя бы половину длины новинок. Возможно, сначала музыка покажется плохой, но во второй части трека вполне может прийти озарение — музыка вам определенно нравится.

Итак, если верить словам китайских ученых, одинаковая работа мозг а слушателя и музыканта может их сблизить. Возможно, у исполнителей других музыкальных стилей и их слушателей начинают активничать совершенно другие области мозг а, а не те, что включились во время игры на скрипке. Узнать об этом на данный момент точно невозможно, но есть надежда, что скоро ученые проведут новое исследование. Им будет необходимо пригласить исполнителей определенных музыкальных групп и посадить их рядом с поклонниками. Если у них начнут работать другие области мозг а и они будут совпадать, значит, в предположении китайских ученых есть доля правды.

Музыкальные вкусы людей

Вообще, на музыкальные предпочтения человека влияют не только активности в разных областях мозг а, но и многие другие факторы. В первую очередь на музыкальных предпочтениях сказывается место жительства человека, вкусы его родителей, родственников и друзей, а также его характер и образ жизни. Например, жители африканских стран отлично знакомы с таким музыкальным жанром как соул и на основе этого знания они могут выстраивать музыкальные предпочтения, которые многим жителям России могут быть непонятны. Таким же образом они могут не понять наши музыкальные предпочтения.

Виды музыкальных вкусов

Проведение исследований на тему музыкальных предпочтений людей считается очень сложным, поэтому подобные научные работы проводятся очень редко. Самым интересной работой подобного рода является проведенное в 2014 году исследование, в рамках которого ученые выделили 5 типов музыкальных вкусов:

Сложный вкус, обладатели которого слушают не особо популярную в наши дни классическую музыку или современные версии старых композиций;

вкус, обладатели которого слушают не особо популярную в наши дни классическую музыку или современные версии старых композиций; Неприхотливый вкус, при котором люди слушают романтические песни, с целью расслабиться и успокоиться под мягкие мелодии;

вкус, при котором люди слушают романтические песни, с целью расслабиться и успокоиться под мягкие мелодии; Напряженный вкус, который характеризуется любовью к быстрой и агрессивной музыке вроде панк-рока и тяжелого металла;

вкус, который характеризуется любовью к быстрой и агрессивной музыке вроде панк-рока и тяжелого металла; «Сочный» вкус, любители которого жаждут мягких и расслабляющих звуков, которыми полны такие музыкальные жанры как джаз и соул;

вкус, любители которого жаждут мягких и расслабляющих звуков, которыми полны такие музыкальные жанры как джаз и соул; Современный вкус, который свойственен большинству людей — обладатели такого музыкального вкуса предпочитают популярные песни, которые со временем забываются и сменяются другими хитами.

По данным Psychology Today, обладатели сложного и напряженного музыкального вкуса в большинстве своем открыты новому опыту и любят творчество. Обладатели неприхотливого музыкального вкуса, по мнению психологов — это люди с мягким характером, которые не любят новшества. Люди с современным музыкальным вкусом — это открытые к общению личности, которые часто не имеют собственного мнения. А вот люди с «сочными» музыкальными предпочтениями на данный момент представляют для ученых большую загадку, потому что точно охарактеризовать их до сих пор не удалось. Пока можно сказать одно — среди любителей соула и джаза много любопытных людей, но к обществу они относятся по разному — кто-то любит быть в большой компании, а кто-то предпочитает проводить время в одиночестве.

Вообще, музыка — удивительное явление, которое объединяет миллионы людей. Считается, что сочинять музыку могут только настоящие таланты, но с недавних пор этому искусству научился даже Искусственный интеллект . Советую почитать наш материал о том, как компьютер создает музыку в стиле death-metal прямо в прямом эфире на YouTube.

На фото — скрипачка Линдси Стирлинг