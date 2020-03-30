От чего зависит стоимость разработки рекламной кампании

Рекламная кампания считается главным оружием в борьбе с конкурентами. Сегодня недостаточно просто создать компанию, разработать дизайн упаковки и придумать название фирмы. Все это необходимо правильно донести до целевой аудитории. Потому любой фирме понадобится не только разработка имени бренда , но и создание эффективной рекламной кампании.

Главной задачей рекламной кампании считается информирование потребителей о преимуществах фирмы, а также ее товарах или услугах. Она также предназначена для привлечения внимания и формирования положительного имиджа. С помощью рекламной кампании любая фирма сможет продемонстрировать, что ее бренд самый лучший, достойный и неповторимый.

Цена разработки рекламной кампании зависит от нескольких факторов:

назначения и поставленных задачей;

охвата целевой аудитории;

длительности.

Назначение и задачи

Кампания по продвижению может быть предназначена для рекламы как отдельных товаров, так и всего бренда. Естественно, во втором случае потребуются большие финансовые затраты. Разница в расходах также зависит от того насколько продукт известен целевой аудитории. Если планируется выпуск абсолютно нового товара, расходы на кампанию будут довольно-таки солидными. Если же планируется «оживление» продаж уже известной продукции, то бюджет рекламной кампании будет на порядок меньшим.

Что касается целей, то кампания по продвижению может быть предназначена для:

выпуска нового товара или услуги;

повышения уровня объемов продаж;

поддержки текущего уровня сбыта существующего товара.

Охват аудитории

Непосредственное влияние на цену кампании имеет и охват аудитории. Он может быть местным, региональным, национальным или транснациональным. Вполне естественно, что с расширением аудитории необходимо увеличивать и бюджет рекламной кампании.

Стоит добавить, что в зависимости от аудитории, кампания может быть ориентирована на покупателей, конкурентов, а также на продавцов и дилеров.

Срок действия

Перед запуском рекламной кампании следует обязательно определить срок ее действия. Условно она может быть кратко-, средне- и долгосрочной. Чем дольше будет длиться рекламная кампания, тем больший бюджет потребуется.

Остается добавить, что качественная реклама позволит уменьшить количество публикаций и, соответственно, потраченный материальных средств. Поэтому потенциальным заказчикам этой услуги следует серьезно относиться к выбору компаний, ответственных за продвижений бренда и его товаров.