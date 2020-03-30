4G роутер с подключаемой внешней антенной

Есть несколько способов улучшить качество широкополосного интернета 4G. Одним из наиболее распространенных вариантов является подключение высококачественной внешней антенны, которая принимает и усиливает сотовый сигнал к модему 4G или маршрутизатору.

Превосходное качество сборки и высокая пропускная способность популярного 4G роутера с внешней антенной - обеспечивают высокое качество приёма мобильного Интернета даже в местах, удалённых от базовых станций оператора мобильной связи.

Преимущества 4G роутера следующие:

Единство маршрутизатора и антенны в одном случае может предотвратить потерю сигнала на коаксиальном кабеле.

Для питания Ethernet не требуется розетка рядом с точкой установки маршрутизатора.

Высокие характеристики сигнала, с усилением до 18 дБи.

Презентабельный дизайн корпуса.

Возможность подключения маршрутизатора к ПК / ноутбуку, коммутатору, точке доступа WiFi, а также другому маршрутизатору.

Простой в использовании веб-интерфейс, с возможностью выбора стандарта связи и диапазона частот.

Качественная сборка и комплектующие от ведущего производителя.

Поэтому и стоимость данного 4G роутера вполне адекватная.