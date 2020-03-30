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4G роутер с подключаемой внешней антенной

Есть несколько способов улучшить качество широкополосного интернета 4G. Одним из наиболее распространенных вариантов является подключение высококачественной внешней антенны, которая принимает и усиливает сотовый сигнал к модему 4G или маршрутизатору.

Превосходное качество сборки и высокая пропускная способность популярного 4G роутера с внешней антенной - обеспечивают высокое качество приёма мобильного Интернета даже в местах, удалённых от базовых станций оператора мобильной связи.

Преимущества 4G роутера следующие:

  • Единство маршрутизатора и антенны в одном случае может предотвратить потерю сигнала на коаксиальном кабеле.
  • Для питания Ethernet не требуется розетка рядом с точкой установки маршрутизатора.
  • Высокие характеристики сигнала, с усилением до 18 дБи.
  • Презентабельный дизайн корпуса.
  • Возможность подключения маршрутизатора к ПК / ноутбуку, коммутатору, точке доступа WiFi, а также другому маршрутизатору.
  • Простой в использовании веб-интерфейс, с возможностью выбора стандарта связи и диапазона частот.
  • Качественная сборка и комплектующие от ведущего производителя.

Поэтому и стоимость данного 4G роутера вполне адекватная.

30 март 2020 /
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