4G роутер с подключаемой внешней антенной

Есть несколько способов улучшить качество широкополосного
интернета 4G. Одним из наиболее распространенных вариантов является подключение
высококачественной внешней антенны, которая принимает и усиливает сотовый
сигнал к модему 4G или маршрутизатору.
Превосходное качество сборки и высокая пропускная
способность популярного 4G
роутера с внешней антенной - обеспечивают высокое качество приёма
мобильного Интернета даже в местах, удалённых от базовых станций оператора
мобильной связи.
Преимущества 4G роутера следующие:
Единство маршрутизатора и антенны в одном случае может
предотвратить потерю сигнала на коаксиальном кабеле.
Для питания Ethernet не требуется розетка рядом с точкой
установки маршрутизатора.
Высокие характеристики сигнала, с усилением до 18 дБи.
Презентабельный дизайн корпуса.
Возможность подключения маршрутизатора к ПК / ноутбуку,
коммутатору, точке доступа WiFi, а также другому маршрутизатору.
Простой в использовании веб-интерфейс, с возможностью
выбора стандарта связи и диапазона частот.
Качественная сборка и комплектующие от ведущего
производителя.
Поэтому и стоимость данного 4G роутера вполне адекватная.
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