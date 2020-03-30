Реабилитационный центр для наркозависимых

Реабилитационный центр зависимых - это специальное «закрытое» учреждение, которое создает особую психотерапевтическую атмосферу, ориентированную на лечение.

Условия жизни в этих центрах более благоприятны, чем в больницах, и здесь есть всё, если вам или вашим близким нужна медицинская помощь.

Эта помощь оказывается на протяжении нескольких недель после реабилитации. Это необходимо для очищения организма и устранения продуктов разложения этанола или психотропных веществ из клеточного обмена. На этой стадии также рассматриваются побочные эффекты зависимости: белая горячка, депрессия и прочие. Длительность этой стадии зависит от конкретного случая и благополучия пациента.

Затем начинается период адаптации, в течение которого пациент должен привыкнуть к условиям центра реабилитации зависимости. На данном этапе специалисты приступают к формированию мотивации для лечения, правильного поведения, для информационной терапии, чтобы усилить негативное представление о наркотиках или алкоголе в сознании пациента.

Для эффективного лечения в этих центрах пациент не должен испытывать никакого дискомфорта со стороны, так как он уже полон внутренних стрессов.

В программу лечения зависимости в специализированном центре входит:

Детоксикация организма.

Индивидуальная программа терапии.

Контролировать повседневную жизнь пациента.

Занятия с психотерапевтом: обсуждение результатов реабилитации зависимых, отзывы.

Индивидуальные консультации.

Разнообразие психотерапевтических методов: тренировка личностного роста, психодрама, арт-, гештальт-, трудотерапия.

Предоставить всю необходимую информацию о болезни.

Помощь членам семьи: консультирование.

Коррекция работников центра для конкретного пациента.

Культурные мероприятия, экскурсии.

Социальная адаптация.

Ежедневная программа в реабилитационном центре очень насыщенная, например, поддержание специальной диеты, чтение литературы, помощь новичкам, занятие спортом.