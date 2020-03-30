Реабилитационный центр для наркозависимых
Реабилитационный центр зависимых - это специальное «закрытое» учреждение, которое создает особую психотерапевтическую атмосферу, ориентированную на лечение.
Условия жизни в этих центрах более благоприятны, чем в больницах, и здесь есть всё, если вам или вашим близким нужна медицинская помощь.
Эта помощь оказывается на протяжении нескольких недель после реабилитации. Это необходимо для очищения организма и устранения продуктов разложения этанола или психотропных веществ из клеточного обмена. На этой стадии также рассматриваются побочные эффекты зависимости: белая горячка, депрессия и прочие. Длительность этой стадии зависит от конкретного случая и благополучия пациента.
Затем начинается период адаптации, в течение которого пациент должен привыкнуть к условиям центра реабилитации зависимости. На данном этапе специалисты приступают к формированию мотивации для лечения, правильного поведения, для информационной терапии, чтобы усилить негативное представление о наркотиках или алкоголе в сознании пациента.
Для эффективного лечения в этих центрах пациент не должен испытывать никакого дискомфорта со стороны, так как он уже полон внутренних стрессов.
В программу лечения зависимости в специализированном центре входит:
- Детоксикация организма.
- Индивидуальная программа терапии.
- Контролировать повседневную жизнь пациента.
- Занятия с психотерапевтом: обсуждение результатов реабилитации зависимых, отзывы.
- Индивидуальные консультации.
- Разнообразие психотерапевтических методов: тренировка личностного роста, психодрама, арт-, гештальт-, трудотерапия.
- Предоставить всю необходимую информацию о болезни.
- Помощь членам семьи: консультирование.
- Коррекция работников центра для конкретного пациента.
- Культурные мероприятия, экскурсии.
- Социальная адаптация.
Ежедневная программа в реабилитационном центре очень насыщенная, например, поддержание специальной диеты, чтение литературы, помощь новичкам, занятие спортом.
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