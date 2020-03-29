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Кальмары могут редактировать собственные гены

Кальмары, которых многие из нас любят употреблять в пищу, могут оказаться еще более необычными, чем это считалось ранее. Как оказалось, эти существа из отряда десятируких головоногих моллюсков обладают невероятной способностью к генетическому редактированию. Настраивая свою собственную РНК, организмы научились воздействовать на свою нервную систему при выживании в природе. Может ли данное открытие помочь при разработке новых методов лечения серьезных неврологических расстройств у человека и каким образом кальмары связаны с технологией CRISPR?


Как лечить неврологические заболевания?

Пожалуй, методика лечения человеческих заболеваний при помощи кальмаров могла бы показаться довольно экстравагантной затеей, если бы не одно “но”: в скором времени она действительно может оказаться на вооружении у докторов и фармацевтов. Дело в том, что кальмары, как оказалось, умеют воздействовать на рибонуклеиновую кислоту, ответственную за кодирование и чтение генов. Так, хотя гены человека остаются неизменными на протяжении всей его жизни, закодированная в них информация способна передаваться следующему поколению, утверждает портал sciencealert.com.

Аналогичные процессы относятся и к РНК, которая, как и ДНК, не изменяется в организме. Так, в момент выхода РНК из ядра, генетическая информация, которую она несет, не может быть сильно искажена. Однако именно это, казалось бы, невозможное явление и происходит в организмах кальмаров. Самостоятельно настраивая свою нервную систему, самые крупные моллюски в мире могут оказаться одними из самых невероятных существ планеты, заодно способных научить человеческую науку парочке полезных трюков.

Для того, чтобы проверить выдвинутую гипотезу, команда исследователей взяла образцы нервов у взрослого самца длиннохвостого прибрежного кальмара (Doryteuthis pealeii), проанализировав затем свойства белка организма и его геном. В результате эксперимента выяснилось, что в нервах кальмара рибонуклеиновая кислота редактируется вне ядра, в особой части клетки, которая называется аксоном. В этом месте организм кальмаров ведет точную настройку белков, таким образом заменяя известную многим технологию CRISPR. Данная технология в настоящее время по праву считается одним из новейших инструментов человека для редактирования информации, закодированной в клетках живого организма, и, таким образом может даже избавить человека от наследственных заболеваний.

Кальмары могут редактировать собственные гены

Технология Crispr — новейший инструмент человека в изменении свойств того или иного организма

Так зачем же кальмарам необходимо изменять свое РНК? Несмотря на то, что исследователям пока не удалось прийти к взаимопониманию в данном вопросе, у ученых уже сейчас имеются некоторые идеи относительно природного назначения “естественного генного редактирования”. Так, вполне возможно, что осьминоги, каракатицы и кальмары используют редактирование РНК для того, чтобы разнообразить белки, вырабатываемые в нервной системе. Подобное свойство может каким-то образом влиять на уровень интеллекта этих животных, который, как вам может быть известно, гораздо выше, чем у других беспозвоночных.

В целом, идея о том, что генетическая информация может быть отредактирована внутри живого организма может значительно расширить наши представления и о возможностях медицины будущего. Используя познания о возможности настройки белков внутри клетки, мы смогли бы успешно лечить даже те неврологические заболевания и расстройства, которые в настоящее время признаны неизлечимыми. Кроме того, редактирование РНК может оказаться намного безопаснее в исполнении, чем даже при редактировании дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Hi-News.ru ранее уже рассказывал о том, что кальмары способны “научить” человечество не только при разработке генно-модифицирующих технологий, но и при создании полезных космических технологий. Подробнее об этом вы можете прочитать в данной статье.

Кальмары могут редактировать собственные гены

Обычно длина кальмаров равна 0,25—0,5 метрам, но кальмары вида Architeuthis достигают 16,5 метров

29 март 2020 /
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