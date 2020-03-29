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Как стать астронавтом NASA для полета на Луну и Марс?

Большое количество космических экспедиций, запланированных на Луну и Марс, требует новых добровольцев, которых не пугают длительные космические перелеты и чье состояние здоровья позволит им преодолеть миллионы километров даже при нахождении в состоянии невесомости. Поиск астронавтов проходит на фоне организации программы “Артемида”, которая подразумевает собой отправку мужчины и женщины на Луну. По мнению специалистов NASA, подробное исследование нашего естественного спутника может подготовить человечество к совершению еще более крупного шага — к отправке первых астронавтов на Марс. Так что же нужно сделать для того, чтобы попасть на Красную планету?


Как устроиться в астронавты NASA?

Если вам всегда хотелось увидеть своими глазами Луну или Марс, ваше время пришло: впервые за несколько лет NASA начало принимать заявки будущих кандидатов в астронавты всемирно известного космического агентства. Однако поторопитесь: начинающие исследователи Луны и Марса должны успеть подать долгожданную заявку до 31 марта.

Как показывает практика, призыв большого количества астронавтов происходит как раз в то время, когда NASA готовится к совершению очередной грандиозной миссии. В этот раз организация намерена осуществить новый набор ввиду активной подготовки новой миссии под названием “Артемида”, подразумевающей возвращение астронавтов на Луну спустя почти пятидесятилетний перерыв.

Для того, чтобы ваша заявка в астронавты была одобрена, вам будет необходимо пройти строгий отбор, определяющий ряд важных качеств для успешного выполнения миссии, а также суметь обойти остальных конкурентов. Так, во время отбора в 2015 году было зарегистрировано рекордное число заявок в астронавты — 18300, однако после почти двухлетней интенсивной подготовки лишь 11 астронавтов смогли закончить обучение в школе NASA.

Как стать астронавтом NASA для полета на Луну и Марс?

Миссия “Артемида” доставит на Луну двоих астронавтов — мужчину и женщину

Хотя становление астронавтом может показаться кому-то довольно трудной задачей, Стив Кернер, директор по полетным операциям NASA, считает, что настоящему энтузиасту все может быть по плечу. Те, кто подаст заявку, скорее всего, будут соревноваться с тысячами тех, кто мечтал и работал над полетом в космос столько, сколько они себя помнят. Однако среди всех претендентов предпочтение будет отдаваться тем, кто действительно будет готов для выполнения сложных миссий по освоению космоса.

Как вы могли уже догадаться, наиболее предпочтительными кандидатами для совершения космических полетов будут являться те специалисты, чьи профессиональные навыки могут помочь в случае возникновения внештатных ситуаций. Основные требования в этом случае будут включать в себя наличие степени магистра в областях, связанных с инженерией, биологическими, физическими, математическими и компьютерными науками, владение которыми может быть доказано дипломом, полученным в аккредитованном учреждении. Требование к получению степени магистра также может быть удовлетворено путем наличия законченной степени доктора медицины.

Завершение отбора астронавтов планируется к июню 2021 года, а весь обозначенный период времени кандидаты должны будут проходить обучение в школе NASA, одновременно с этим улучшая свою физическую подготовку к длительному космическому полету. После завершения обучения новые астронавты отправятся на МКС, где они смогут принять участие в экспериментах, направленных на подготовку к полету на Луну и Марс.

Известно, что после возвращения на Луну в 2024 году, NASA планирует отправлять астронавтов на поверхность спутника один раз в год при помощи космического корабля “Орион”. После создания на Луне постоянно обитаемой базы, ученые надеются установить круглосуточный режим исследования Луны к 2028 году. Полученный в результате проведения данной миссии опыт подготовит NASA к отправке первых людей на Марс в середине 2030-х годов.

Третье десятилетие ХХI века обещает стать грандиозным на космические открытия. В то время, когда НАСА готовится к отправке на Луну миссии “Артемида”, к запуску готовится и знаменитый телескоп Джеймса Уэбба, который должен будет приоткрыть занавес тайны с далеких экзопланет. О работе орбитального телескопа будущего вы можете прочитать в этой статье.

Как стать астронавтом NASA для полета на Луну и Марс?

Новым астронавтом NASA может стать практически каждый

29 март 2020 /
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