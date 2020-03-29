На Меркурии может быть жизнь

Ближайшая к солнц у планета Меркурий может быть пригодной для возникновения жизни. К такому неожиданному выводу пришли специалисты из Института планетарной науки, которые считают, что в этом крошечном мире имеется все необходимое для появления микроорганизмов. Вместе с тем, хотя планета богата своими практически неиссякаемыми энергетическими запасами, вероятность возникновения на ней жизни долгое время считалась абсурдной. Но что произойдет, если гипотеза американских ученых окажется верной?

Может ли возникнуть жизнь на Меркурии?

Хотя Меркурий и представляет собой весьма неприветливое для человека место, в тонкой атмосфере планеты имеются три самых главных компонента для возникновения жизни — вода, кислород и метан, утверждает futurism.com. Кроме того, поверхность планеты, сплошь покрытая трещинами, может свидетельствовать о наличии на планете летучих веществ — элементов, которые способны быстро переходить из одного состояния в другое, как, например, это делает жидкость, которая под действием высоких температур и давления превращается в газ. Так, если на планете действительно однажды будут обнаружены летучие вещества, смелое утверждение ученых из Института планетарной науки о наличии жизни на Меркурии может оказаться вполне правдоподобным.

Летучие вещества, такие как вода, могут обеспечить благоприятную среду для жизни под поверхностью планеты даже при наличии высоких температур снаружи. Вода же может защитить местную жизнь и от солнечной радиации, ежесекундно бомбардирующей Меркурий. Однако, даже несмотря на позитивно настроенные взгляды ученых, одной из главных проблем для жизни на ближайшей к солнц у планете может стать крайне низкое атмосферное давление, из-за которого Меркурий славится не только своими резкими перепадами температур от -200 до +430 градусов, но и плохой защитой от солнечного ветра — потока заряженных частиц, разрушающих поверхностный слой этого неприветливого для земных организмов мира. Но кто сказал, что местная жизнь должна обязательно быть похожей на нашу?

Планета Меркурий может похвастать по-настоящему инопланетными пейзажами на своей поверхности

Хотя все выдвинутые в отношении Меркурия гипотезы в настоящее время остаются всего лишь неподтвержденными теориями, шанс на то, что в недрах выжженой планеты может скрываться простейшая жизнь, все же имеется. Обнаружению инопланетной жизни на ближайшей к солнц у планете препятствует само солнц е: затрудняя все проводимые наблюдения, наше светило превращает Меркурий в одну из самых малоизученных планет Солнечной системы. Лишь пара проведенных в прошлом миссий позволили человечеству познакомиться с внешним видом меркурианских ландшафтов, отправив на Землю изображения далекой планеты. Именно программы “Маринер-10” и “Мессенджер”, которым удалось добраться в эти суровые края, определили основные характеристики планеты-карлика, предоставив человечеству данные о температуре, атмосфере и водных запасах Меркурия. Тогда же были сделаны и первые попытки, направленные на обнаружение жизни на планете, однако проведенные в ХХ веке исследования показали ее полное отсутствие ввиду непригодных климат ических условий.

Надежду на открытие внеземной жизни в окрестностях солнц а может дать миссия BepiColombo, запущенная Европейским космическим агентством в 2018 году. Прибытие космического аппарата к Меркурию должно совершиться в декабре 2025 года, спустя 7 лет после официального запуска автоматической миссии. Планируется, что аппарат сможет проработать на орбите Меркурия около года, за это время изучив внутреннюю структуру планеты и проанализировав качество запасов водяного льда в полярных областях этого мира. Если миссия пройдет успешно, уже через несколько лет вопрос о наличии жизни на Меркурии найдет свой долгожданный ответ, при любом исходе став сенсацией в мире науки.

Ранее мы в Hi-News.ru уже писали о том, что Меркурий мог образоваться в результате грандиозного космического столкновения, которое буквально выбило планету с ее привычного места. Подробнее об этом масштабном событии вы можете прочитать в данной статье.

Планета Меркурий — небольшой пустынный камень, вращающийся вокруг солнц а