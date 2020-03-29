Обнаружена планета, на которой идет дождь из жидкого железа

Недавно астроном ы Женевского университета с помощью телескопа Европейской южной обсерватории в Чили, обнаружили несколько необычную планету. Это облачный мир, атмосфера которого настолько богата железом, что оно льется с неба дождем. Экзопланета получила название Wasp-76b и, согласно официальному пресс-релизу, на ней такая причудливая температура и химия, что сверхгорячие дни испаряют железо в атмосферу планеты. Ночью оно охлаждается, конденсируется и падает обратно – в виде металлических капель – железного дождя. Wasp-76b напоминает Юпитер и расположена в созвездии Рыб в 390 световых годах от Земли. Но как ученые узнали об этом?

Дождь из железа

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, Wasp-76b полностью “заблокирована”. Это означает, что одна и та же половина планеты всегда обращена к своему солнц у, а другую окутывает тьма. Температура на солнечной стороне достигает 2398 градусов по Цельсию, что заставляет железо испаряться в атмосфере. Когда это происходит, сильный ветер переносит железо на темную сторону, где оно охлаждается и конденсируется, после чего на экзопланете начинается железный ливень. Как сообщают авторы исследования в пресс-релизе, опубликованном на сайте ESO, выглядит это как капли металла, падающие с неба. Если вы видели как плавят железо, то наверняка помните, что под воздействием высоких температур оно превращается в текучий металл.

Открытая всего несколько лет назад, Wasp-76b почти в два раза больше Юпитера – самого большого в нашей Солнечной системе газового гиганта – но ей требуется меньше двух дней, чтобы выйти на орбиту своей звезды. Поскольку вращение планеты совпадает со временем, которое требуется для завершения прохождения орбиты, одна и та же сторона всегда обращена к звезде. Так что на этой стороне, что не смотрит в бездну космического океана, всегда день, а небо чистое. Однако на темной стороне температура падает примерно до 1482 градусов по Цельсию, а небо все время затянуто облаками, из которых выпадают металлические осадки.

Одна сторона экзопланеты, похожей на Юпитер, все время обращена к солнц у, другая смотрит на звезды

Порывы сильного ветра, скорость которого превышает 6835 километров в час, постоянно переносят часть испарившегося железа с дневной на ночную сторону планеты. Внутри зоны перехода от дня к ночи, когда температура начинает падать, по-видимому, образуются облака. При этом пары железа утром не видно, отмечают исследователи. Так астроном ы пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением является то, что на темной стороне идут железные дожди. Подробно изучить экстремальный климат похожей на Юпитер экзопланеты, команда смогла с помощью нового инструмента Очень большого телескопа (Very large Telescope) Европейской южной обсерватории в Чили.

Космическая романтика

Хотя ранее испарившееся железо было обнаружено в еще более горячем и отдаленном мире, считается, что оно остается в газообразном состоянии по всей планете. Исследователи полагают, что на Wasp-76b был зафиксирован первый случай конденсации железа. Так или иначе, путешественнику, решившему отправиться на Wasp-76b, точно понадобится прочный зонтик (желательно из металла), который плавится при гораздо более высоких температурах.

“Вечер на Wasp-76b.”

На забавной иллюстрацией, созданной графическим художником Фредериком Питерсом специально для исследовательской группы, танцующий астронавт держит зонтик перед оранжевым водопадом. “Поем под железным дождем», гласит надпись наверху.

На просторах бесконечной Вселенной бесконечное множество необычных миров. На некоторых из них, таких как Wasp-76b, постоянно идут дожди из железа