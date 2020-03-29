Карантин 2020: сколько мы будем сидеть дома?

Чтобы остановить распространение CoVID-19 во многих странах мира предпринимаются различные меры. Они варьируются от запрета массовых мероприятий, закрытия развлекательных центров, баров и ресторанов, до закрытия школ а в некоторых местах и вовсе полной самоизоляции – когда люди подолгу вынуждены не выходить из дома. Ситуацию усугубляет ощущение неопределенности – сегодня никто не знает, когда закончится пандемия и к каким долгосрочным последствиям может привести. Чтобы предсказать дальнейшее развитие событий, ученые из Гарвардского университета провели исследование, результаты которого гласят, что в 2020 году в некоторых странах мира по мере необходимости могут применяться меры социального дистанцирования. Однако этого не случится, если будет изобретена вакцина или эффективное лекарство для лечения CoVID-19. Так сколько мы будем сидеть дома?

Как бороться с пандемией нового корона вирус а?

Хотя самоизоляция является одной из форм социального дистанцирования, между ними существует важное различие. Самоизоляция и карантин направлены на предотвращение передачи вирус а людям, которые инфицированы или, как известно, контактировали с инфицированными людьми. А социальное дистанцирование – это более широкая мера, направленная на то, чтобы болезнь перестала распространяться. И нам, возможно, придется какое-то время держаться на расстоянии от других. Дело в том, что на данный момент ученым неизвестно ни о сроках производства безопасной и эффективной вакцины, ни о том, сработает ли новый препарат для ликвидации CoVID-19.

Наибольшее опасения эпидемиологов всего мира вызывает тот факт, что социальное дистанцирование может сдержать пик распространения коронавирус а до конца года, однако затем может последовать вторая волна, как это было во время пандемии испанского гриппа. О других важных уроках, которые можно извлечь из пандемии 1918 года, читайте в статье Дарьи Елецкой. Но почему социальное дистанцирование стало такой важной стратегией в борьбе с эпидемией SARS-CoV-2?

Считается, что каждый человек, инфицированный CoVID-19, может заразить в среднем 2-3 человек на ранних стадиях вспышки. Эта заразность измеряется эпидемиологами с помощью так называемого «коэффициента заразности» R0. Для сравнения, R0 вирус а гриппа, в зависимости от штамма, варьируется от 1,06 до 3,4. Как пишет BBC Future, согласно результатам еще одного исследования, R0 испанского гриппа равняется примерно 1,8. А R0 риновирус а, который вызывает обычную простуду, равняется 1,2 – 1,83. Согласно большинству оценок о скорости распространения SARS-CoV-2, R0 варьируется от 1,4 до 3,9.

Инкубационный период – время между инфекцией и появлением симптомов – составляет около пяти дней, хотя, согласно проведенным исследованиям в Китае, для проявления симптомов может потребоваться до 14 дней и больше. Если вы заражены и ведете привычный образ жизни, то скорее всего передадите вирус двум-трем друзьям или членам семьи, которые затем могут заразить еще 2-3 человек. Так в течение одного месяца один случай заражения CoVID-19 может привести к 244 другим. А через два месяца этот показатель взлетит до 59 604. Было установлено, что время между заражением CoVID-19 и появлением симптомов в среднем составляет около пяти дней.

Комментарием по поводу самоизоляции поделился учредитель Hi-News.ru Михаил Королев: Мы сидим дома уже 2 недели, в Италии сидят больше 20 дней. В обоих странах статистика новых заболеваний явно вошла в стадию FLAT это когда число ежедневных новых случаев не растет и не падает, а держится на одном уровне. Врачи и аналитики хором говорят, что это пик заболеваемости и дальше пойдет спад, прогнозируют начало спада на 2-3 апреля. Карантин у нас официально до 12го апреля, видимо с запасом брали. Мое мнение как человека со стороны, совпадает с мнением врачей, не верю в бога, но скажу слава богу что тут все сели дома 14 дней назад и не вылезали, все закрыто, еду заказывают домой (продукты), машин на улицах нет, транспорт не ходит, люди на улице не встречаются и если и есть то ходят в масках и перчатках. Полиция штрафует идиотов, которые хотят погулять или устроить вечеринку, штраф до 30 000 евро. Логично, что таких идиотов почти нет. Отсюда вывод, что роста дальше не будет, будет резкий спад, но вот дальше …. что дальше? Снимут карантин и опять по новой, или смогут перетерпеть и посидеть дома еще неделю две? Введут меры как в Китае или Южной Кореи, когда всех людей проверяют на улицах, обязательно носить маски и перчатки. А главное за всеми следят по сотовой сети.

Почему социальное дистанцирование эффективно?

Однако вирус также может распространяться от инфицированных людей, у которых не проявляются симптомы. Так, результаты еще одного исследования показали, что бессимптомная передача вирус а может происходить в 10% случаев. По оценкам специалистов, у 1% до 3% людей, инфицированных новым коронавирус ом, симптомы не проявятся. И если бы такие люди знали о своем диагнозе и следовали правилам социального дистанцирования, то предотвратили бы распространение CoVID-19.

Одна из главных целей социального дистанцирования – это задержка распространения вирус а, чтобы люди заболевали медленнее. Идея состоит в том, чтобы удлинить период времени, в течение которого вирус проходит через популяцию, и отодвинуть пик заболеваемости, чтобы он пришелся на более позднее время. Но что происходит в реальной жизни?

О, дивный новый мир!

Пока различные страны применяют разные подходы к сдерживанию коронавирус а, ученые Имперского колледжа Лондона опубликовали результаты компьютерного моделирования, согласно которым после снятия карантинных мер вторая волна CoVID-19 практически неизбежна.

Это означает, что при самом оптимистичном развитии событий – а именно разработке и массовом производстве вакцины в течение 12-18 месяцев, нам с вами придется соблюдать метод социального дистанцирования в той или иной форме. Я понимаю, что это не самые радостные новост и, но главное, что в нынешних условиях мы можем сдержать распространение CoVID-19 и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Это поможет спасти множество жизней. Давайте не будем забывать, что когда-нибудь пандемия закончится и сделаем для этого все возможное.

Будьте готовы пересмотреть планы на ближайшие месяцы