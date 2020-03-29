Виды швейных машинок Janome

Японский производитель швейных машин Janome славится высоким качеством продукции и доступными ценами. Чтобы принять правильное решение среди всех типов агрегатов и не переплачивать за ненужные функции, лучше всего заранее знать их характеристики, выбрать и купить швейную машинку Janome подходящую именно вам.

В течение почти столетия компания Janome смогла стать лидером в производстве и продаже швейных машин. У данной компании имеется собственная лаборатория, поэтому у бренда регулярно появляются новые и улучшенные модели.

В настоящее время существует около 300 моделей машин, - от компактных портативных приборов до профессиональных. В то же время, аксессуары и дополнительные детали регулярно создаются. Вся продукция отвечает международным стандартам качества на должном уровне.

Независимо от разнообразия и стоимости технологии, все машинки Janome характеризуются высоким качеством, долгим сроком службы и надёжностью.

В настоящее время швейные машины с механическим управлением становятся все менее распространенными. Чаще всего их выбирают домохозяйки и женщины-мастерицы, которые к этому привыкли. Главной особенностью данной технологии является то, что она управляется вручную, без использования программ и сети.

Кроме того, стоит отметить следующие преимущества механических машин:

доступные цены;

простое и понятное управление;

почти бесшумная работа;

стандартная функциональность, достаточный для работы дома;

возможность работы с любым типом ткани.

Но - эта версия устаревшая, и была заменена на более удобную и производительную.

При выборе швейной машинки Janome для дома лучшим выбором будет электромеханическое управление. В этом случае управление оборудованием облегчается, благодаря наличию двигателя, который включается, при нажатии на педаль.

Преимущества такого оборудования включают, в основном, следующие:

разум ная стоимость;

простота управления;

бесшумность;

множество опций и методов обработки;

предназначен для тонких и толстых материалов.

Но для профессионального использования в студии или на рабочем месте они не всегда подходят, из-за своих ограниченных возможностей.

Самые современные, удобные модели - компьютерные или электронные. В машину встроена компьютерная плата, и существует определённый набор программ, которые сообщают игле во время работы, какие действия и как надо сделать.

Такие машинки имеют следующие преимущества:

подходит для всех типов тканей;

подходит как для новичков, так и для профессиональных мастеров.

бесшумность в работе;

также оснащены полезными аксессуарами.

Но даже такие машинки имеют недостатки: