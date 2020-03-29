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Основные преимущества посуточной аренды квартиры

На рынке недвижимости многие квартиры сдаются посуточно. Планируется проживание в доме на срок от одного дня до месяца. Этот сервис является хорошей альтернативой отелям и гостиничным комплексам. У него много положительных моментов. Спрос на посуточную аренду жилья растёт почти каждый день.

Например, если вам нужно жильё у метро Пролетарская, то можете посмотреть варианты https://roomer.by/metro/proletarskaya.

Краткосрочный съём квартиры обычно актуален для туристов, деловых путешественников или людей, которые решили организовать встречу с друзьями. Портал по ссылке выше предлагает выгодные условия аренды и отличный сервис. На сайте вы можете ознакомиться с предложениями, посмотреть фотогалерею и забронировать понравившийся вариант. Квартиры посуточно предлагают евроремонт, сантехнику и необходимую технику.

В квартире могут разместиться как один человек, так и группа туристов. Большинство отелей рассчитано на комфортное проживание 2-3 человек. Поэтому, при планировании групповой поездки, необходимо запросить несколько квартир, что влечёт за собой значительные финансовые затраты. Неоспоримыми преимуществами посуточной аренды квартир также считают следующее:

  • наличие собственной ванной комнаты и кухни;
  • умение пользоваться набором инструментов;
  • конфиденциальность;
  • удобная мягкая мебель;
  • отсутствие контроля, при посещении.

Посуточная аренда часто привлекает людей, которые не привыкли питаться в ресторанах. Наличие газовой плиты, посуды, холодильника, микроволновки - позволяет готовить, заваривать чай или кофе в любое время. Для арендаторов создаются условия, которые больше похожи на родное жилье.

Квартиры посуточнопредлагает клиентам, заинтересованным в организации весёлых вечеринок с друзьями. В отеле это событие, скорее всего, будет возможно, так как это может вызвать недовольство других постояльцев.

Аренда квартиры на сутки (для вечеринки, например) будет намного дешевле, чем банкетного зала в кафе или ресторане. Прежде чем запросить бронирование жилища, вы должны определить количество гостей. Это позволит вам выбрать площадь квартиры. Как правило, в арендованных квартирах производится качественный ремонт, поэтому помещение не нужно готовить к приёму гостей в одиночку.

29 март 2020 /
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