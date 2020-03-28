Ученые из Кембриджа выявили связь цвета волос с продолжительностью жизни

Ученые из Школы клинической медицины Кембриджского университета попытались разобраться, как связаны цвет волос, половое созревание и продолжительность жизни.

Сроки наступления полового созревания зависят и определяются широким спектром экологических и генетических факторов. А понимание биологических механизмов, лежащих в основе этого процесса, поможет понять, почему ранние сроки полового созревания неизменно связаны с рисками целого ряда заболеваний в пожилом возрасте, включая несколько видов рака, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2,3,4 типа.

«Более ранние сроки полового созревания мужчин генетически коррелируют с несколькими неблагоприятными факторами для здоровья, и ряд анализов показывает генетическую связь между временем полового созревания мужчин и более короткой продолжительностью жизни», – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Ученые проанализировали сотни тысяч генов испытуемых и выяснили, что в геноме мужчин гены, отвечающие за пубертатный период, соседствуют с теми, что отвечают за пигментацию кожи и волос.

В период взросления кожа и волосы часто становятся чуть темнее, и у мужчин с натуральными рыжими, темно-каштановыми и черными волос пубертат наступает раньше, чем у светлых шатенов и блондинов. Подобная закономерность наблюдалась и у женщин.

Оказалось, что ранний пубертат связан с риском возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, диабета второго типа, склонностью к злоупотреблению алкоголем и курением.

Предположительно, гипофис, который выделяет гормоны, влияющие на пигментацию волос и созревание половых желез, связывает и контролирует два процесса, косвенно влияющих на здоровье и продолжительность жизни.