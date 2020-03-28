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Названы сроки крупнейшего вымирания в истории Земли

Названы сроки крупнейшего вымирания в истории Земли

Крупнейшее в истории Земли массовое вымирание, произошедшее 252 миллиона лет назад, шло разными темпами на суше и в океане. На это указали пласты окаменелостей из Южной Африки и Австралии, сообщает Nature Communications.

Ученые заключили, что глобальные изменения на суше начались на сотни тысяч лет раньше и в конечном итоге привели к исчезновению 70% всех наземных видов. Более позднее морское вымирание уничтожило 95% водных обитателей. Кроме того, в разных частях планеты эти процессы протекали с разной интенсивностью.

Считается, что катастрофа произошла из-за продолжительных извержений вулканов на территории современной Сибири. Но такой «разброс» во времени предполагает, что у вымирания было несколько не связанных друг с другом причин.

«Большинство ученых думает, что земной коллапс начался в то же время, что и морской, и что он произошел одновременно в Южном и Северном полушариях. Тот факт, что глобальные изменения не были синхронными в Северном и Южном полушариях, не вписывается в эту теорию», – отметили авторы научной работы.

В рамках нового исследования ученые провели уран-свинцовое датирование образцов древних отложений с нескольких континентов. Оказалось, что массовое вымирание, которое привело к исчезновению привычной фауны, случилось в Южной Америке на 300 тысяч лет раньше, чем в Китае, а в Австралии – на 400 тысяч лет раньше общепринятой даты. При этом исчезновение флоры и фауны на земле не совпадало с процессами, протекающими в морских экосистемах.

Авторы предположили, что к вымиранию привел целый комплекс факторов. Главным из них, очевидно, следует признать истощение озонового слоя. Кроме того, свой вклад внесли потепление климата, рост количества углекислого газа в атмосфере и подкисление океанов.

Другое исследование показало, что в период массового вымирания в атмосфере планеты скопились большие запасы ртути. Это вещество, выброшенное в воздух вулканами, могло негативно сказаться на живом мире Земли.

28 март 2020 /
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