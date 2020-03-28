Ученые заявили об опасности возобновляемых источников энергии для биоразнообразия

Согласно выводам нового исследования, ветряные, солнечные и гидроэнергетические установки представляют угрозу для важных районов биоразнообразия, в том числе природных заповедников.

Команда ученых из Университета Квинсленда (Австралия) проанализировала расположение 12,5 тысячи источников возобновляемой энергии, которую получают из природных ресурсов, — солнечных, ветровых и гидроэнергетических сооружений. Как оказалось, более 2000 таких объектов могут оказывать негативное влияние на биоразнообразие районов, в которых они построены. При этом порядка 169 из них обнаружились на особоохраняемых природных территориях.

«Помимо того, что свыше 2200 объектов возобновляемой энергии уже работают в важных районах биоразнообразия, еще 900 находятся на стадии строительства. Энергетические объекты и инфраструктура вокруг них, например дороги, и повышенная активность человека (люди, работающие на таких объектах, порой строят рядом поселения. — Прим. ред.) могут нанести невероятный ущерб окружающей среде. Эти события несовместимы с усилиями по сохранению биоразнообразия», — объяснил ведущий автор исследования, опубликованного в Global Change Biology, Хосе Ребейн.

Возобновляемые источники энергии построены в важных заповедных зонах. а) Corredor de Senandes IV, ветряная электростанция в Бразилии. Построена в заповеднике, где обитают множество видов птиц. Слева направо — снимки от 2006 и 2018 годов; (б) провинция Юньнань, Китай, солнечная фото электрическая станция построена в пределах одного из последних тропических и субтропические влажных широколиственных лесов. Слева направо — снимки от 2013 и 2018 годов; (в) Thuy dien Dong Nai 3, Вьетнам, гидроэлектростанция — одна из пяти, построенных вдоль реки Инг Най в Национальном парке Кат-Тьен и биосферном заповеднике ЮНЕСКО. Слева направо — снимки 1996 и 2017 годов / © University of Queensland

Авторы работы отмечают, что переход от ископаемого топлива — нефти, угля, горючего сланца, природного газа, торфа, а также прочих горючих минералов и веществ, добываемых под землей или открытым способом — к возобновляемой энергии, источники которой, по мнению человека, неисчерпаемы, служит основополагающим фактором для замедления хода нынешнего антропогенного изменения климат а.

Однако, подчеркивают исследователи, количество объектов «зеленой» энергии за последние 20 лет утроилось и зачастую они превращаются в территории с интенсивным землепользованием и могут воздействовать на охраняемые близлежащие районы. Подобные сооружения чаще всего превосходят по площади те же электростанции, работающие на ископаемом топливе, и им требуются в десять раз большие территории, чтобы производить такое же количество энергии.

«Вся команда согласна с тем, что эту работу не следует интерпретировать как выступающую против возобновляемых источников энергии, поскольку они имеют решающее значение для сокращения выбросов углерода. Ключевой момент в том, чтобы объекты возобновляемой энергии строились в местах, где они не будут наносить ущерб биоразнообразию», — добавляет доктор Джеймс Аллан, также участвующий в исследовании.

Авторы призывают правительства, представителей промышленности и организации избегать строительства объектов возобновляемой энергии в заповедных зонах и рассматривать альтернативные места для них. Если большинство подобных сооружений в Западной Европе и других развитых странах уже расположены в районах с богатым биоразнообразием, то еще есть время отказаться от возведения таких объектов в Азии и Африке и пересмотреть их расположение.