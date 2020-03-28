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Ученые заявили об опасности возобновляемых источников энергии для биоразнообразия

Ученые заявили об опасности возобновляемых источников энергии для биоразнообразия

Согласно выводам нового исследования, ветряные, солнечные и гидроэнергетические установки представляют угрозу для важных районов биоразнообразия, в том числе природных заповедников.

Команда ученых из Университета Квинсленда (Австралия) проанализировала расположение 12,5 тысячи источников возобновляемой энергии, которую получают из природных ресурсов, — солнечных, ветровых и гидроэнергетических сооружений. Как оказалось, более 2000 таких объектов могут оказывать негативное влияние на биоразнообразие районов, в которых они построены. При этом порядка 169 из них обнаружились на особоохраняемых природных территориях.

«Помимо того, что свыше 2200 объектов возобновляемой энергии уже работают в важных районах биоразнообразия, еще 900 находятся на стадии строительства. Энергетические объекты и инфраструктура вокруг них, например дороги, и повышенная активность человека (люди, работающие на таких объектах, порой строят рядом поселения. — Прим. ред.) могут нанести невероятный ущерб окружающей среде. Эти события несовместимы с усилиями по сохранению биоразнообразия», — объяснил ведущий автор исследования, опубликованного в Global Change Biology, Хосе Ребейн.

Ученые заявили об опасности возобновляемых источников энергии для биоразнообразия

Возобновляемые источники энергии построены в важных заповедных зонах. а) Corredor de Senandes IV, ветряная электростанция в Бразилии. Построена в заповеднике, где обитают множество видов птиц. Слева направо — снимки от 2006 и 2018 годов; (б) провинция Юньнань, Китай, солнечная фотоэлектрическая станция построена в пределах одного из последних тропических и субтропические влажных широколиственных лесов. Слева направо — снимки от 2013 и 2018 годов; (в) Thuy dien Dong Nai 3, Вьетнам, гидроэлектростанция — одна из пяти, построенных вдоль реки Инг Най в Национальном парке Кат-Тьен и биосферном заповеднике ЮНЕСКО. Слева направо — снимки 1996 и 2017 годов / © University of Queensland

Авторы работы отмечают, что переход от ископаемого топлива — нефти, угля, горючего сланца, природного газа, торфа, а также прочих горючих минералов и веществ, добываемых под землей или открытым способом — к возобновляемой энергии, источники которой, по мнению человека, неисчерпаемы, служит основополагающим фактором для замедления хода нынешнего антропогенного изменения климата.

Однако, подчеркивают исследователи, количество объектов «зеленой» энергии за последние 20 лет утроилось и зачастую они превращаются в территории с интенсивным землепользованием и могут воздействовать на охраняемые близлежащие районы. Подобные сооружения чаще всего превосходят по площади те же электростанции, работающие на ископаемом топливе, и им требуются в десять раз большие территории, чтобы производить такое же количество энергии.

«Вся команда согласна с тем, что эту работу не следует интерпретировать как выступающую против возобновляемых источников энергии, поскольку они имеют решающее значение для сокращения выбросов углерода. Ключевой момент в том, чтобы объекты возобновляемой энергии строились в местах, где они не будут наносить ущерб биоразнообразию», — добавляет доктор Джеймс Аллан, также участвующий в исследовании.

Авторы призывают правительства, представителей промышленности и организации избегать строительства объектов возобновляемой энергии в заповедных зонах и рассматривать альтернативные места для них. Если большинство подобных сооружений в Западной Европе и других развитых странах уже расположены в районах с богатым биоразнообразием, то еще есть время отказаться от возведения таких объектов в Азии и Африке и пересмотреть их расположение.

28 март 2020 /
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