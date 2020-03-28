В США создали активный голеностопный экзоскелет

Американские специалисты испытали прототип активного голеностопного экзоскелета, который предназначен для снижения нагрузки на ноги при ходьбе или беге.

Специалисты из Стэнфордского университета разработали активный голеностопный экзоскелет, который снижает нагрузку на ноги при ходьбе или беге, и провели испытания прототипа устройства.

Данный экзоскелет крепится к голени при помощи ремней и к обуви посредством веревки, которая петлей пропущена под ступней; при этом устройство включает платформу из углепластика, размещаемую под мыском ступни.



Использовавшийся в рамках испытаний прототип экзоскелета не был оснащен собственными электромоторами и управлялся с помощью тросиков (которые натягивались или ослаблялись при помощи внешних моторов). Испытания на беговой дорожке, в которых поучаствовали 11 опытных бегунов, проводились с экзоскелетом в пассивном и активном режимах.

С экзоскелетом в пассивном режиме, как обнаружили исследователи, бегуны затрачивали на 13 процентов больше энергии при беге с устройством, чем без него. При этом специалисты установили, что с включенным экзоскелетом энергозатраты на бег снижаются в среднем на 15 процентов. Экзоскелет, согласно разработчикам, способен увеличить скорость бега как минимум на 10 процентов.

