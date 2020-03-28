» » В США создали активный голеностопный экзоскелет

В США создали активный голеностопный экзоскелет

В США создали активный голеностопный экзоскелет

Американские специалисты испытали прототип активного голеностопного экзоскелета, который предназначен для снижения нагрузки на ноги при ходьбе или беге.

Специалисты из Стэнфордского университета разработали активный голеностопный экзоскелет, который снижает нагрузку на ноги при ходьбе или беге, и провели испытания прототипа устройства.

Данный экзоскелет крепится к голени при помощи ремней и к обуви посредством веревки, которая петлей пропущена под ступней; при этом устройство включает платформу из углепластика, размещаемую под мыском ступни.


Использовавшийся в рамках испытаний прототип экзоскелета не был оснащен собственными электромоторами и управлялся с помощью тросиков (которые натягивались или ослаблялись при помощи внешних моторов). Испытания на беговой дорожке, в которых поучаствовали 11 опытных бегунов, проводились с экзоскелетом в пассивном и активном режимах.

С экзоскелетом в пассивном режиме, как обнаружили исследователи, бегуны затрачивали на 13 процентов больше энергии при беге с устройством, чем без него. При этом специалисты установили, что с включенным экзоскелетом энергозатраты на бег снижаются в среднем на 15 процентов. Экзоскелет, согласно разработчикам, способен увеличить скорость бега как минимум на 10 процентов.

28 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Представлен экзоскелет для переноса тяжелых грузов
Хочу все знать

Представлен экзоскелет для переноса тяжелых грузов

Год назад компания Sarcos Robotics пообещала, что к концу 2019 они будут готовы выпустить мощный экзоскелет, который станет «будущим в сфере работы с грузами». В наше время подобные заявления даже от
Ортопедические стельки для обуви
Хочу все знать

Ортопедические стельки для обуви

Покупая обувь низкого качества, многие не знают, какой вред это может причинить для здоровья. Ноги становятся словно «ватными», в ногах наблюдается болевой синдром.
Почему люди размахивают руками при ходьбе?
Хочу все знать

Почему люди размахивают руками при ходьбе?

До недавнего времени в учёном мире не было единогласного мнения на этот счёт. Однако считалось, что некоторые участки нашего мозга сохранили память о времени, когда человек перемещался на четырёх
Интересные факты о беге.
Хочу все знать

Интересные факты о беге.

Бег – это самое доступное и простое  физическое упражнение. Во время бега у человека работают все основные группы мышц, способствуя укреплению организма и стройной фигуре. Интересные факты о беге: -
Экзоскелет Ekso возвращает парализованных к жизни
Хочу все знать

Экзоскелет Ekso возвращает парализованных к жизни

Похоже, что создателям экзоскелетов удалось выйти на новый уровень развития. Небывалых высот сумела достичь компания Ekso Bionics, которая разработала весьма продвинутый бионический
То, что мы должны знать о беге
Хочу все знать

То, что мы должны знать о беге

Скакалка — отличный дополнительный аксессуар, который вместе с бегом поможет вам похудеть. Вы можете брать ее с собой, когда идете бегать. Также захватите в дорогу плеер с любимой музыкой, и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет


Свежие Статьи
Ученые выяснили, почему у людей в космосе закладывает уши

Ученые выяснили, почему у людей в космосе закладывает уши

Разливы нефти будут определять из космоса

Разливы нефти будут определять из космоса

Может ли наша галактика находиться внутри огромного пузыря?

Может ли наша галактика находиться внутри огромного пузыря?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+