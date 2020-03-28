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Почему можно заплакать во время смеха?

Как мы с вами давно знаем, смех продлевает жизнь. Позитивно воздействуя на нервную систему, положительные эмоции повышают защитные силы организма, делая его более устойчивым к стрессам и даже инфекциям. Вместе с тем, и плач способен оказывать благоприятное воздействие на наше эмоциональное состояние. Общеизвестно, что эта, казалось бы, негативная эмоция, помогает нам избавиться от накопившихся стрессов и также делает нас немного счастливее. Но иногда случается так, что две противоположные друг другу эмоции оказываются совсем рядом. Почему счастливый смех в одну секунду способен смениться слезами и может ли это являться психическим отклонением?


Смех до слез

Мы ежедневно проявляем свои эмоции: мы кричим и ругаемся тогда, когда мы злимся; мы смеемся и улыбаемся, если нам смешно; от грусти мы плачем, а в ответ на нечто шокирующее, наши эмоции сменяются удивлением. Но если большинство проявлений эмоций предельно точно описывают какую-либо мгновенную реакцию человека, то смех является “игроком на два фронта”. Так, именно смех способен проявляться как при позитивных эмоциях, так и при негативных.

Для того, чтобы изучать смех и его влияние на организм, был даже создан отдельный вид науки — гелотология, которая включает в себя основы не только физиологии, но и психологии и даже философии. Так что же такое смех и почему можно расплакаться, смеясь? Дело в том, что общие черты двух противоположных эмоций могут легко смешиваться между собой. Именно поэтому смех, переходящий в слезы, так часто встречается у маленьких детей.

Вообще смех, если рассматривать его с точки зрения физиологии и анатомии, можно описать как сложнейший акт, при котором происходит сильное сокращение лицевых мышц в такт резких дыхательных движений, очень схожих с плачем или даже рыданием. Известно также, что обычная улыбка задействует около 15 мышц лица, а в случае, если мы искренне смеемся, нам приходится использовать целый комплекс мышц гортани, шеи, груди, живота и спины. Помимо всего прочего, во время смеха у нас сокращаются мышцы слезных желез, которые буквально выдавливают слезы для того, чтобы снизить давление в достаточно тонких сосудах глаза. Такой вид смеха считается полезным для человека, а все потому что он благотворно действует на его иммунную и сердечно-сосудистую системы.

Почему можно заплакать во время смеха?

Смех, переходящий в плач, может быть признаком сильного психологического напряжения

Если смех до слез объяснить с физиологической точки достаточно просто, то с психологической стороны всё может быть гораздо сложнее. Психологи утверждают, что в некоторых случаях такой смех может указывать на самое настоящее психическое расстройство. Обычно смех, переходящий в слезы, настигает человека совсем не от хорошей шутки. Зачастую нам может стать смешно даже от совсем нелепых или неуклюжих вещей и дело здесь совсем не в тонком чувстве юмора, а в испытываемом нами психологическом напряжении.

Смех, заканчивающийся самым настоящим плачем, принято считать симптомом истерии. Конечно же, такие приступы являются временными, но если не обращать на них внимание, то со временем они могут перерасти в самое настоящее психическое расстройство. Так, по мере развития заболевания могут появиться судороги и припадки, которые весьма схожи с приступами эпилепсии.

Но если до этого далеко, то стоит обратить внимание хотя бы на частоту приступов, во время которых смех перерастает в слезы. Считается, что именно такое проявление эмоций является своеобразной психоэмоциональной разрядкой, во время которой наша нервная система пытается снять долговременное напряжение. Причиной подобного состояния могут стать не только частое сдерживание эмоций, но и разнообразные психологические переживания, которые крайне негативно воздействуют на нервную систему. Выплескивая накопившийся негатив в виде истеричного смеха, который, в конечном итоге, заканчивается горькими слезами и грустью, ваше тело пытается вернуться к былому равновесию.

Стоит отметить, что для лечения некоторых психологических нарушений применяют самую настоящую смехотерапию. С помощью такого забавного способа лечения, человеку удается освободиться от зажимов, обид и тревог, а в результате стать более счастливым.

Почему можно заплакать во время смеха?

Смех может быть реакцией не только на юмор, но и на нервное напряжение

28 март 2020 /
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