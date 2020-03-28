» » Хронический стресс повреждает мозг, но с этим можно бороться

Хронический стресс повреждает мозг, но с этим можно бороться

Вам вполне может быть известно, что небольшие стрессы полезны для здоровья человека. Тренируя нервную систему, стрессовые ситуации делают нас выносливее и устойчивее, однако когда давление со стороны становится хроническим, о пользе для здоровья уже говорить не приходится. Подвергая наше здоровье огромным рискам, депрессия и повышенное нервное напряжение оказывают огромное влияние на наш мозг, заставляя тело страдать от целого ряда физических и психологических проблем. Однако можно ли навсегда избавиться от последствий хронического стресса?


Чем опасен стресс?

Едва ли не каждому современному человеку знакомо малоприятное чувство стресса и выгорания. Являясь основным «спусковым крючком» для появления в организме воспалений, стресс может привести к возникновению целого ряда проблем со здоровьем, включая диабет и болезни сердца, сообщает theconversation.com. Хотя в здоровом состоянии мозг обычно защищен гематоэнцефалическим барьером, при повторном стрессе этот барьер сильно слабеет, повышая шансы на возникновение воспалений в головном мозге.

Наиболее уязвимой для стрессов частью организма считается гиппокамп — отдел мозга, ответственный за обучение и память. Отрицательно влияя на работу мозга, “стрессовые” воспаления снижают уровень мотивации, заставляя человека чувствовать себя подавленным на протяжении долгого периода времени. В особо тяжелых формах у человека возникает депрессия, которая даже при успешном излечении может возникнуть вновь через какое-то время.

Хронический стресс повреждает мозг, но с этим можно бороться

На изображении показано, где именно в нашей голове расположен гиппокамп

Хронический стресс страшен для организма и тем, что его еще малоизученный механизм появления каким-то образом вызывает изменения химических веществ, отвечающих за умственные способности и настроение человека. Так, одним из наиболее частых признаков начинающейся депрессии у человека считается снижение уровня гормона серотонина, отвечающего за регуляцию настроения и хорошее самочувствие.

Хронический стресс повреждает мозг, но с этим можно бороться

Вызванная хроническим стрессом нехватка серотонина вызывает появление опасных психических расстройств

Нарушение сна является общей чертой многих психических расстройств, включая депрессию и тревогу. Из-за того, что некоторые гормоны стресса, такие как кортизол, оказывают большую роль в ночном отдыхе организма, его повышенный уровень может мешать здоровому отдыху. Следствием сбоя правильной выработки гормона стресса часто становится и уже вышеупомянутая депрессия, ухудшающая наши способности адекватно мыслить, решать проблемы и уберегать себя от негативной информации.

Как уменьшить уровень стресса?

Неприятные симптомы хронического стресса могут значительно снизить качество жизни человека. Активируясь в стрессовых ситуациях, префронтальная кора головного мозга, которая играет важную роль в стабилизации эмоционального состояния человека, перестает трезво реагировать на возникающие стрессовые ситуации и может даже усилить страхи.

Хронический стресс повреждает мозг, но с этим можно бороться

На изображении показана префронтальная кора человеческого мозга

Для того, чтобы суметь успешно победить долговременный стресс, специалисты рекомендуют не забывать про физические упражнения, которые уже не раз доказали свою пользу в производстве клеток в важных областях вышеупомянутого гиппокампа. Еще одним способом борьбы со стрессом может быть общение с близкими людьми, взаимодействие с которыми отвлечет вас и поможет уменьшить депрессию.

Парадоксально, но повышение уровня образования также может являться методом для обеспечения некоторой защиты от долговременного стресса. Так, люди, заботящиеся о регулярном повышении уровня своих знаний, с меньшей вероятностью будут страдать от депрессии и эмоционального выгорания. Считается, что столь неожиданный побочный эффект получения новых знаний, наряду с добровольчеством или благотворительностью, способствует появлению позитивного мнения о нашей собственной жизни.

Между тем, стресс не только может оказывать негативное влияние на нашу жизнь, но и при определенных условиях даже способен ее продлить. О том, как стресс влияет на продолжительность жизни, вы можете прочитать в этой статье.

Хронический стресс повреждает мозг, но с этим можно бороться

Хронический стресс может быть причиной повреждения мозга

28 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Правда ли, что человек может поседеть от стресса?
Хочу все знать

Правда ли, что человек может поседеть от стресса?

Если у человека появились седые волосы на голове, это значит, что он стареет или испытывает сильный стресс. Ведь неспроста в народе существует выражение «поседеть от ужаса»? Сильный
Что такое стресс и как с ним бороться
Хочу все знать

Что такое стресс и как с ним бороться

В современном мире множество негативных событий. Напряженность и бешеный темп рабочего дня часто могут привести к стрессу. От него нужно избавляться как можно скорее, ведь он оказывает прямое
41 факт о стрессе
Хочу все знать

41 факт о стрессе

Стресс был назван «тихим убийцей», который может привести к заболеваниям сердца, высокому кровяному давлению, болям в груди и аритмии. Существует миф, что стресс провоцирует появление седых волос, но
Книги – лучший источник снятия стресса
Хочу все знать

Книги – лучший источник снятия стресса

Современный темп жизни оказывает сильное давление на физическое и моральное состояние людей. Часто люди подвержены депрессиям и стрессам. 
Депрессия полезна для здоровья
Хочу все знать

Депрессия полезна для здоровья

Любому, кто страдает депрессией — в мягкой или тяжелой форме — заявление о том, что она полезна, покажется нелепым или издевательским. Ведь клиническая депрессия — страшная болезнь, ломающая жизнь
Потерять рассудок: 10 вещей, отрицательно влияющих на мозг
Хочу все знать

Потерять рассудок: 10 вещей, отрицательно влияющих на мозг

По данным ВОЗ, за последние 100 лет человек стал спать в среднем на 20% меньше.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет


Свежие Статьи
Ученые выяснили, почему у людей в космосе закладывает уши

Ученые выяснили, почему у людей в космосе закладывает уши

Разливы нефти будут определять из космоса

Разливы нефти будут определять из космоса

Может ли наша галактика находиться внутри огромного пузыря?

Может ли наша галактика находиться внутри огромного пузыря?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+