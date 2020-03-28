Хронический стресс повреждает мозг, но с этим можно бороться

Вам вполне может быть известно, что небольшие стрессы полезны для здоровья человека. Тренируя нервную систему, стрессовые ситуации делают нас выносливее и устойчивее, однако когда давление со стороны становится хроническим, о пользе для здоровья уже говорить не приходится. Подвергая наше здоровье огромным рискам, депрессия и повышенное нервное напряжение оказывают огромное влияние на наш мозг , заставляя тело страдать от целого ряда физических и психологических проблем. Однако можно ли навсегда избавиться от последствий хронического стресса?

Чем опасен стресс?

Едва ли не каждому современному человеку знакомо малоприятное чувство стресса и выгорания. Являясь основным «спусковым крючком» для появления в организме воспалений, стресс может привести к возникновению целого ряда проблем со здоровьем, включая диабет и болезни сердца, сообщает theconversation.com. Хотя в здоровом состоянии мозг обычно защищен гематоэнцефалическим барьером, при повторном стрессе этот барьер сильно слабеет, повышая шансы на возникновение воспалений в головном мозг е.

Наиболее уязвимой для стрессов частью организма считается гиппокамп — отдел мозг а, ответственный за обучение и память . Отрицательно влияя на работу мозг а, “стрессовые” воспаления снижают уровень мотивации, заставляя человека чувствовать себя подавленным на протяжении долгого периода времени. В особо тяжелых формах у человека возникает депрессия, которая даже при успешном излечении может возникнуть вновь через какое-то время.

Хронический стресс страшен для организма и тем, что его еще малоизученный механизм появления каким-то образом вызывает изменения химических веществ, отвечающих за умственные способности и настроение человека. Так, одним из наиболее частых признаков начинающейся депрессии у человека считается снижение уровня гормона серотонина, отвечающего за регуляцию настроения и хорошее самочувствие.

Нарушение сна является общей чертой многих психических расстройств, включая депрессию и тревогу. Из-за того, что некоторые гормоны стресса, такие как кортизол, оказывают большую роль в ночном отдыхе организма, его повышенный уровень может мешать здоровому отдыху. Следствием сбоя правильной выработки гормона стресса часто становится и уже вышеупомянутая депрессия, ухудшающая наши способности адекватно мыслить, решать проблемы и уберегать себя от негативной информации.

Как уменьшить уровень стресса?

Неприятные симптомы хронического стресса могут значительно снизить качество жизни человека. Активируясь в стрессовых ситуациях, префронтальная кора головного мозг а, которая играет важную роль в стабилизации эмоционального состояния человека, перестает трезво реагировать на возникающие стрессовые ситуации и может даже усилить страхи.

Для того, чтобы суметь успешно победить долговременный стресс, специалисты рекомендуют не забывать про физические упражнения, которые уже не раз доказали свою пользу в производстве клеток в важных областях вышеупомянутого гиппокампа. Еще одним способом борьбы со стрессом может быть общение с близкими людьми, взаимодействие с которыми отвлечет вас и поможет уменьшить депрессию.

Парадоксально, но повышение уровня образования также может являться методом для обеспечения некоторой защиты от долговременного стресса. Так, люди, заботящиеся о регулярном повышении уровня своих знаний, с меньшей вероятностью будут страдать от депрессии и эмоционального выгорания. Считается, что столь неожиданный побочный эффект получения новых знаний, наряду с добровольчеством или благотворительностью, способствует появлению позитивного мнения о нашей собственной жизни.

Между тем, стресс не только может оказывать негативное влияние на нашу жизнь, но и при определенных условиях даже способен ее продлить. О том, как стресс влияет на продолжительность жизни, вы можете прочитать в этой статье.

Хронический стресс может быть причиной повреждения мозг а