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Научные сенсации. Отредактируй меня
"Отредактируй это!" Не за горами тот день, когда вы сможете сказать нечто подобное своему лечащему врачу, передав ему флеш-карту с текстом своего генома. Сейчас редактирование генома достигло такого совершенства, что мы можем любую наперед заданную букву поменять на другую. Это позволило создать новый класс ДНК-лекарств и лечить ранее неизлечимые болезни. Новый вид лекарств - новый вид человека... И это не шутка. Среди нас уже подрастают первые генномодифицированные люди. Но знаем ли мы, к чему все это приведет? И зачем нам все это нужно?
27 март 2020 /
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