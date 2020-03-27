Научные сенсации. Отредактируй меня

"Отредактируй это!" Не за горами тот день, когда вы сможете сказать нечто подобное своему лечащему врачу, передав ему флеш-карту с текстом своего генома. Сейчас редактирование генома достигло такого совершенства, что мы можем любую наперед заданную букву поменять на другую. Это позволило создать новый класс ДНК-лекарств и лечить ранее неизлечимые болезни. Новый вид лекарств - новый вид человека... И это не шутка. Среди нас уже подрастают первые генномодифицированные люди. Но знаем ли мы, к чему все это приведет? И зачем нам все это нужно?