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Электромагнитный резонанс
Разберемся, как работают электромагнитные качели, как металлоискатель отличает железо от золота, услышим, как звучит электричество. И посмотрим, что внутри терменвокса.
27 март 2020 /
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