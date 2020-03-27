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Электромагнитный резонанс

Электромагнитный резонанс

Разберемся, как работают электромагнитные качели, как металлоискатель отличает железо от золота, услышим, как звучит электричество. И посмотрим, что внутри терменвокса.

27 март 2020 /
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