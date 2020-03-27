Как нарушение режима сна влияет на работу сердца?

В ближайшие несколько дней, примерно до 5 апреля, все мы рискуем нарушить свой режим сна. А все дело в том, что в надежде замедлить распространение коронавирус а, в России была объявлена целая неделя выходных. Многие из нас будут оставаться дома и у большинства наверняка возникнет желание сутками напролет смотреть сериалы или играть в компьютерные игры. Как следствие, мы перестанем ложиться спать в привычное для нас время, за что организм нам вряд ли будет благодарен. Недавно американские ученые решили выяснить, как нарушение режима сна влияет на сердечно-сосудистую систему. Прогнозы неутешительные — стоит нам лечь спать на 30 минут позже обычного, риск скоропостижной смерти сразу же повышается.

Вред нарушения режима сна

О том, как нарушенный режим сна влияет на человеческое сердце, было написано в научном журнале Digital Medicine. Ученые во главе с Луисом Фаустом (Louis Faust) следили за пульсом и временем отхода ко сну 557 студентов, собирая данные через их фитнес-браслеты. Так как участниками исследования были весьма активные и всесторонне развитые молодые люди, ученым удалось зафиксировать множество случаев нарушения режима сна. Кто-то из добровольцев любил ложиться пораньше, а кто-то засиживался до глубокой ночи и в конечном итоге страдал от недосыпа.

В ходе наблюдений исследователи выяснили, что если студенты засыпали раньше на 30 минут и более, в первые часы сна их сердцебиение значительно ускорялось. Однако, в течение первых часов сна их пульс успокаивался, а спустя 7 часов вовсе был медленнее обычного. А вот если студенты ложились позже на 30 минут и более, их сердцебиение увеличивалось и не успокаивалось плоть до вечера следующего дня. В итоге получается, что когда человек ложится не в привычное для себя время, он неосознанно ускоряет биение своего сердца. А чем чаще оно бьется, тем выше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Чем опасно частое сердцебиение?

Каким образом нарушенный режим сна ускоряет сердцебиение, ученым пока неизвестно. Вообще, на данный момент важно то, что даже ложась на 30 минут позже обычного, мы наносим вред своему организму. Считается, что сердце здорового человека совершает 60-80 ударов в минуту и если этот показатель выше, значит, что у человека развилась тахикардия. Этот симптом, который характеризуется частым сердцебиением, может перерасти в огромное количество серьезных заболеваний. Ведь при повышенном сердцебиении желудочки сердца не успевают наполниться кровью, из-за чего уменьшается приток крови к органам. Как следствие, у человека повышается риск инфаркта — сердце может омертветь из-за недостатка крови и остановиться.

Вообще, последствия частого сердцебиения могут быть разными. Например, частое биение сердца может стать большой нагрузкой на стенки артерий, которые несут обогащенную кислородом кровь от сердца к органам. Со временем кровеносные сосуды могут стать жесткими и сердцу придется прилагать больше усилий, чтобы транспортировать кровь. Несколько лет такой усиленной работы и сердце просто может остановиться.

Как восстановить режим сна?

Вообще, взрослым людям рекомендуется спать 7-9 часов в сутки. Но отныне важно понимать, что для нашего здоровья важна не только длительность сна, но и строгость его начала и конца. Так, если вы хотите вдоволь выспаться и при этом встать в 7 утра, вам ежедневно стоит засыпать ровно в 22:00. При этом надо учитывать, что для того, чтобы уснуть, многим из нас требуется 10-20 минут, так что ложиться в постель надо примерно в 21:30. Перед отправкой в постель стоит отложить телефон в сторонку, потому что синее излучение может затруднить отход ко сну. Вместо этого, как бы банально это не звучало, лучше почитать книгу.

От себя хочу сказать, что выработать правильный режим сна мне помогли, как бы это странно не звучало, сериалы. Я выбрал сериал, на просмотр которого меня всегда тянуло, и включал его ровно в 21:00, при этом расправив кровать. Уже через 40 минут серия заканчивалась и я сразу же ложился спать. Утром я вставал сразу же со звонком будильника, как бы мне тяжело не было. Со временем привычка ложиться и вставать в одно и то же время была успешно выработана. Может, вы тоже каким-то образом выработали правильный режим сна? Своими советами делитесь в комментариях или в нашем Telegram-чате, сегодня они как никогда полезны и важны.

Выработанного расписания необходимо придерживаться всегда. Ведь как мы уже поняли из всего написанного выше, даже нарушение режима на 30 минут может ускорить сердцебиение вплоть до вечера следующего дня. Тут уже на помощь идет дисциплина — даже во время карантина важно отдавать себе отчет в том, что после нарушения режима сна вы вряд ли будете чувствовать себя хорошо. Так что, во время карантина настоятельно рекомендуется поддерживать хороший сон, правильно питаться и ежедневно выполнять физические упражнения. А пока, если у вас еще осталось время, рекомендуем посмотреть фильм «Заражение» 2011 года — недавно мы о нем писали.

Нарушение режима сна может навредить работе сердца