Создан «электронный нос», способный различать до 10 запахов

Никто не спорит с тем, что органы чувств человека представляют собой невероятно точные инструменты для передачи всего разнообразия звуковых, визуальных и тактильных ощущений, при помощи которых мы имеем возможность познавать этот мир. Желая немного посоперничать с природой в мастерстве создания средств для познания обонятельных впечатлений, инженер из компании Intel изобрел уникальное устройство, способное воспринимать до 10 различных запахов и успешно отличать их друг от друга. Какую же пользу для современной науки может принести необычное изобретение?

Как вернуть обоняние?

Придуманное специалистом известной компании Intel устройство умеет распознавать десять различных запахов, таким образом имитируя работу обонятельной системы человеческого организма, сообщает портал nature.com. Известно, что даже при наличии в помещении сильных отвлекающих ароматов, прибор успешно выделял запрограммированные ему ранее запахи, храня “воспоминания” о них в своеобразном подобии собственной сети нервных клеток.

Хотя устройству в технике обоняния еще очень далеко до человека, способного воспринимать до триллиона (!) различных запахов и ароматов, “электронный нос” все же является настоящим прорывом, который сможет найти свое применение не только при создании сигнализационных систем для проверки утечек того или иного химического вещества, но и даже при создании искусственного интеллекта. Согласитесь, было бы неплохо однажды подискутировать с роботом по поводу запаха только что испеченного пирога или, скажем, обсудить с ним аромат леса после дождя. Подобная мелочь могла бы существенно “очеловечить” робота нового поколения, придав ему больше схожести с человеком.

Уникальная система научилась распознавать десять запахов

Хотя в настоящее время существует большое количество газовых датчиков, способных обнаружить опасную концентрацию вредных газов в воздухе, все они настроены только на определенные вещества. Так, они не способны научиться распознавать новые запахи, что сильно ограничивает их способности при эксплуатации. Для того, чтобы преодолеть этот существенный недостаток, ученые решили подсмотреть решение в природе, сымитировав устройство обонятельной системы животных.

Как работает человеческий нос?

Быть может, вам известно, что человеческий нос располагает более чем 450 различными обонятельными рецепторами. Вещество, попадая на определенные рецепторы, активирует их, а полученная в результате этого действия информация, попадает в мозг , который анализирует и сохраняет данные о новом запахе. Запоминая его, головной мозг затем активирует сохраненную информацию как раз в тот момент, когда мы почувствуем тот же запах в следующий раз.

Самое интересное, что отвечающая за воспроизведение того или иного запаха часть мозг а включается даже тогда, когда мы пытаемся представить себе тот или иной запомненный аромат. Однако в этом случае вся система работает лишь частично, а значит, воспроизводимые нами по памяти ароматы не получаются настолько яркими, как реальные ощущения от запахов.

Возможно, в будущем «искусственный нос» вернет некоторым людям чувство обоняния. Если вы вдруг перестали чувствовать запахи — насторожитесь, потому что это один из симптомов коронавирус а

Сообщается, что созданное учеными из компании Intel устройство имитирует подобный простой, но гениальный механизм воспроизведения и хранения ароматов. Исследователи уверены, что в перспективе «искусственный нос» мог бы получить множество полезных применений, в том числе и при диагностике некоторых опасных заболеваний. Для того, чтобы добиться подобного результата, ученым все еще требуется проведение дополнительных экспериментов, которые помогут сделать устройство более совершенным.

Сложно не согласиться с тем, что достижения современной техники постепенно приближают нас к тому будущему, которым грезили фантасты. Ранее Hi-News.ru уже рассказывал о том, что Искусственный интеллект научился распознавать людей даже по их умению танцевать. О необычных способностях искусственного интеллекта вы можете прочитать в этой статье.

Набил Имам — создатель “электронного носа”