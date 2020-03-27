Гигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апреле

Большой и потенциально опасный астероид готов пролететь мимо Земли уже в следующем месяце. Несмотря на связанные с ним опасения, космический гость не несет какой-либо опасности для жителей нашей планеты, а скорее может даже помочь современной науке пополниться новой информацией о строении подобных объектов. На данный момент летящий к нам астероид известен как 1998 OR2 и имеет диаметр около 4 километров. Каким же именно образом астроном ам удалось заметить приближение астероида и почему объект 1998 OR2 считается опасным, хотя таковым на данный момент вовсе не является? У нас уже есть ответы на все эти вопросы.

Астероид рядом с Землей

Огромный астероид, несущийся на невероятной скорости в сторону Земли, совершит сближение с нашей планетой 29 апреля 2020 года. Диаметр здоровенного космического камня составляет приблизительно 1,8-4,1 километра, что схоже с примерными размерами американского острова Манхэттен.

Да уж, если на нашу планету упадет астероид размером с Манхэттен, нам мало не покажется

Если бы астероид подобного размера врезался в Землю, о чем уже вовсю кричат некоторые панически настроенные СМИ, взрыв, спровоцированный падением этого гигантского камня, мог бы вызвать массовое вымирание живых существ нашей планеты, повторив сценарий, повлекший гибель динозавров около 65 миллионов лет назад. К большому облегчению для всех нас, орбита приближающегося астероида не включает его прохождение в зоне воздействия силы притяжения нашей планеты, что исключает вариант столкновения с космическим странником. Так, даже в ключевой момент самого близкого сближения, которое произойдет примерно в час дня по московскому времени, астероид 1998 OR2 будет находиться на расстоянии около 6,3 миллиона километров от Земли, что более чем в 16 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной.

Потенциально опасный астероид

Хотя NASA официально классифицировало астероид 1998 OR2 как «потенциально опасный», расстояние между нами будет гарантировать абсолютную безопасность человечества. Поместив астероид в ранг опасных объектов, NASA хотело лишь показать, что объект соответствует определенным критериям в общей системе классификации космического агенства. По мнению NASA, астероиды считаются «потенциально опасными» в том случае, если их орбита пересекает орбиту нашей планеты на расстоянии менее 7,5 миллиона километров. А выше мы уже говорили, астероид 1998 OR2 пролетит на расстоянии примерно 6,3 миллиона километров от Земли. Так что по критериям NASA этот астероид действительно опасен, но из-за благополучной траектории его полета, нам ничего страшного не грозит.

Приближение астероида к Земле

О том, что к нам летит огромный астероид, ученые выяснили при помощи снимков, сделанных телескопом «Элана». Изображения, представленные агентством широкой публике, показывают потенциально опасный астероид 1998 OR2 в ночном небе 16 марта 2020 года, пишет livescience.com. Так как на данный момент астероид находится далеко от нас, он выглядит как маленькая белая точка среди таких же маленьких звезд.

Вращаясь вокруг солнц а между орбитами Земли и Марса, астероид 1998 OR2 вернется к Земле лишь к маю 2031 года, однако тогда он будет находиться от нас почти в 3 раза дальше, чем в настоящее время. Согласно предварительным расчетам NASA, в следующий раз нас от астероида будут отделять аж 19 миллионов километров. Так что нам вряд ли удастся заметить его невооруженным глазом.

Следующие два прибытия космического путешественника в 2048 и 2062 годах произойдут еще дальше, а максимальное из возможных приближение астероида с Землей состоится лишь 16 апреля 2079 года, когда он будет находиться в 1,8 миллионах километрах от нас. Вместе с тем, даже подобное сближение вряд ли будет опасным для обитателей планеты земля . Куда более опасное событие может произойти уже в 2036 году, когда рядом с Землей появится открытый еще в 2004 году астероид Апофис. Несмотря на то, что возможность столкновения с 325-метровым камнем в настоящее время считается маловероятной, вероятность падения непрошеного гостя на Землю все еще существует. О последствиях падения на нашу планету крупного астероида вы можете прочитать вот в этой статье.

А вообще, в ближайшие годы лет мимо нас пролетят:

Как видно, мы каждый год хоть немного, но находимся в опасности. Но весной 2020 года нам не стоит беспокоиться об опасных астероидах, потому что нам угрожает коронавирус , для остановки которого лучше не выходить из дома.

Несмотря на свои устрашающие размеры, астероид 1998 OR2 не представляет никакой угрозы для Земли