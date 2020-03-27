Что можно узнать, изучив зубы человека?

Знаете ли вы, что зубы даны нам не только для того, чтобы жевать пищу? В ходе нового исследования американские ученые выяснили, что зубы могут рассказать о ключевых моментах нашей жизни. Например, изучив состав зубов любого человека, исследователи могут выяснить, есть ли у него дети, сидел ли он в тюрьме и уезжал ли далеко от своего родного города. А все потому, что покрывающая корни наших зубов костная ткань под названием цемент остро реагирует на все серьезные изменения в нашей жизни и в ответ меняет свой состав. В этом ученые убедились в ходе изучения зубов 15 умерших людей, о жизни которых рассказали их родственники и друзья.

В рамках научной работы исследователи изучили 47 зубов, взятых у 15 умерших людей в возрасте от 25 до 69 лет. Ученые выбрали именно эту группу людей, потому что родственники подробно пересказали их историю жизни. Так как в отличие от других составных частей зубов, цемент растет на протяжении всей жизни человека, ученые решили заняться изучением именно этой костной ткани. По их мнению, различные эмоциональные потрясения должны были оставить на зубах людей хоть какие-нибудь следы.

Для чего нужны зубы?

Авторы исследования оказались совершенно правы. У людей, которые страдали от серьезных болезней, отбывали тюремное наказание или переезжали из деревни в город, структура цемента имела неровности. Изучая нижние части зубов мертвых людей под микроскопом, ученые заметили, что на протяжении жизни человека цемент образует новые слои. Так что, зубы человека чем-то похожи на стволы деревьев, на которых с течением времени образуются так называемые годичные кольца. Посчитав их количество на спиленном дереве, можно выяснить его точный возраст.

К сожалению, ученые не уточнили, какие именно следы оставляют на зубах те или иные жизненные события. Ведь логично предполагать, что изменения в структуре цемента при беременности сильно отличаются от изменений, происходящих с костной тканью при отбывании тюремного срока. Тем не менее, руководитель исследования Паоло Черрито отметил, что их исследование доказывает, что зубы — это далеко не «мертвые» части тела, которые нужны только для пережевывания пищи.

Отныне можно считать, что зубы являются некими «накопителями информации», на которую записываются ключевые моменты жизни каждого человека. Если ученым удастся выяснить, какие именно изменения в структуре цемента возникают при определенных жизненных ситуациях человека, они смогут разработать технологию восстановления биографии людей. А пока же можно сказать только то, что если в зубных «годичных кольцах» человека нет особых изменений, значит, что его жизнь протекала довольно спокойно. Но если изменений много, то человек явно прожил полную событий жизнь, которая была богата стрессами и неприятностями.

Как узнать биографию человека?

В долгосрочной перспективе это открытие может помочь археологам восстанавливать биографии людей, живших сотни лет назад. Или же новая технология может начать применяться криминалистами. Вот представьте — где-то в лесу было найдено мертвое тело человека, о котором ничего неизвестно. Эксперты смогут изучить его зубы под микроскопом и узнать, с какими жизненными событиями он сталкивался. Сопоставив эти данные с биографиями пропавших без вести людей, они вполне могут распознать личность человека.

Благодаря зубам криминалисты смогут распознавать жертв. Кадр из сериала «Готэм»

Вообще, останки зубов отлично помогают археологам изучать жизнь древних людей даже сейчас. В 2019 году мы уже рассказывали, как канадские ученые раскрыли профессию жившей 4000 лет назад египтянки по состоянию ее зубов. Два центральных резца девушки были настолько изношены, что образовывали собой форму клина. А на остальных зубах египтянки обнаружились плоские ссадины. Исходя из всего этого, ученые предположили, что девушке часто приходилось расщеплять зубами тростник, но кем же она работала? Узнать ответ на этот вопрос вы можете, прямо сейчас прочитав посвященный этой теме материал.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»