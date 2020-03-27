Чем обрабатывают улицы и дома при коронавирусе?
Сегодня в мире нет места, куда можно было бы убежать от коронавируса и новостей о нем. Пандемия SARS-CoV-2 затронула весь мир и, к сожалению, в ближайшее время никуда не денется. Я часто напоминаю себе об этом, но в голове пока не укладывается, что, возможно, все лето придется провести не выходя из дома. Особенно трудно свыкнуться с необходимостью постоянно дезинфицировать дверные ручки, пластиковые бутылки, одежду и не трогать свое лицо. Но если у себя дома мы в безопасности или думаем, что в безопасности, то что нас ожидает на улице? Наверняка вы заметили, что улицы городов всего мира ежедневно дезинфицируют – особенно общественные места и поверхности к которым часто прикасаются люди.
Как мир борется с распространением CoVID-19?
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с распространением нового коронавируса является дезинфекция поверхностей, особенно металлических и пластиковых, так как на них вирус способен выживать до трех дней. Подробнее о том, на каких поверхностях CoVID-19 сохраняется дольше всего, можно прочитать в статье Дарьи Елецкой. Так или иначе, сегодня наших знаний об этом заразном вирусе достаточно для того, чтобы по всему миру дезинфекционные бригады «обрушивались» на детские сады, государственные учреждения, церкви, рынки, мечети, аэропорты и дороги общего пользования. Бригады рабочих в защитных костюмах, как правило, распыляют низкотемпературные специальные смеси из грузовиков, поливальных машин, беспилотных летательных аппаратов и даже роботов.
Как пишет Business Insider, эксперты в области общественного здравоохранения считают, что массовая дезинфекция поверхностей, к которым обычно прикасается много людей, например в больницах, транспорте, школах и религиозных местах, помогает уничтожить вирус. На момент написания этой статьи CoVID-19 распространился более чем в 100 странах. В общей сложности в мире инфицировано больше 400 000 человек, а количество погибших превысило 20 000. Напоминаем, что мы собрали основную информацию о новом коронавирусе и о том, сколько человек столкнулись с болезнью лицом к лицу в нашем специальном материале, который ежедневно обновляется.
Но чем именно дезинфицируют улицы и общественные места? Во многих городах специальные бригады используют смесь хлорной извести и воды. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, распыление подобных смесей может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (рот, глаза, нос). При этом хлорная известь действительно эффективна в борьбе с новым коронавирусом и очищает поверхности от него. Однако хлорка может нанести вред слизистым оболочкам человека, вызвать ожоги кожи и т.д. Именно по этой причине дезинфекция проводится людьми в специальных костюмах, которые соблюдают правила обращения с химическими веществами. Однако непосредственно после дезинфекции прикасаться к поверхностям без средств индивидуальной защиты не стоит. В общем и целом специалисты советуют не находиться в помещениях во время дезинфекции. После дезинфекции хлоркой, все поверхности промывают обычной проточной водой, и тогда уже можно спокойно с ними соприкосаться.
Также Роспотребнадзор одобрил применение дезинфицирующего средства «Трилокс» (обладает широким спектром антимикробного и противовирусного действия) для обработки метрополитена: туннелей, пассажирских и административных помещений. Трилокс распыляют при помощи спецмашин по ночам, так как до эпидемии нового коронавируса ночью тоннели мыли обычной водой. Рабочие заливают раствор в цистерны объемом в 10-12 тонн. Таким образом, за ночь машины успевают обработать инфраструктуру в тоннелях на 22-36 километрах пути. Тем временем на Украине улицы опрыскивают из пожарных машин раствором на основе порошка СФ-2У. СФ-2У обычно используется для приготовления растворов для дезактивации вооружения и военной техники, но как сообщают в ГСЧС, порошок безопасен для людей и животных и не оказывает негативного влияния на различные поверхности, а с вирусом справляется на отлично.
Так как CoVID-19 погибает при воздействии ультрафиолета, спирта и хлора, в разных странах применяются разные средства дезинфекции. Например, Ростех создал ультрафиолетовые автоматические обеззараживатели для перил эскалаторов в метро и торговых центрах. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Ростеха. В механизм эскалатора встраиваются специализированные лампы, которые обеззараживают поручни в автоматическом режиме, по мере движения эскалатора. Напоминаем, что энергия УФ-излучения выше, чем энергия видимого света, за счет чего УФ-лучи уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Однако ультрафиолет нельзя использовать для дезинфекции тела и рук, так как УФ-лучи могут повредить кожу.
Как дезинфицируют улицы в разных городах мира?
В города и поселки по всему Китаю, включая Шанхай, Пекин и Ухань, для дезинфекции улиц и общественных мест были направлены санитарные бригады. Так, помимо грузовиков, наполненных растворами хлорной извести и воды, по улицам на самобалансирующих скутерах разъезжают рабочие в защитных масках, которые управляют роботизированным дезинфицирующим распылителем. Киберпанк, не иначе. Более того, в самом начале эпидемии в Ките СМИ сообщали о распылении дезинфицирующих средств с воздуха. Также на многочисленных фотографиях можно увидеть, что специальные бригады распыляют дезинфицирующие средства из баллонов, которые носят на спине.
В Южной Корее сегодня показатели смертности от нового коронавируса одни из самых низких в мире (1.1%). Эксперты полагают, что массовое тестирование населения, а также соблюдение гражданами карантина, наряду с дезинфекцией общественных мест и городских улиц, способствуют эффективной борьбе с CoVID-19.
Италия больше других стран пострадала из-за вспышки CoVID-19 и сегодня является ее эпицентром. Количество погибших из-за коронавируса в этой стране по разным оценкам достигает до 7% и даже 8%. а момент написания статьи в Италии введен строжайший карантин и выходить из дома без уважительной причины (работа, поход за продуктами или в аптеку) запрещено. Однако хорошие новости заключаются в том, что карантин работает и количество новых случаев заражения снижается с каждым днем. Дезинфекция в Италии проводится регулярно, однако движение общественного транспорта и работа торговых центров, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных заведений приостановлена.
Члены медицинской бригады распыляют дезинфицирующее средство в храме Имама Резы после вспышки коронавируса в Мешхеде, Иран
В Иране зарегистрировано более 27 тысяч случаев заболевания новым коронавирусом и более двух тысяч смертельных случаев. Долгое время по количеству зараженных и погибших Иран занимал второе место после Италии, однако сегодня страна уступила место США, Испании и Германии. Этому способствовало в первую очередь введение строгого карантина, запрет на проведение массовых мероприятий, дезинфекция мест скопления людей, в том числе мечетей. Необходимо отметить, что Иран ответственно относится к дезинфекции – на некоторых кадрах можно увидеть, что специальные бригады распыляют дезинфицирующие растворы даже на автомобили.
Служащий дезинфицирует электробус в московском троллейбусном депо № 6
На момент написания этой статьи в России зарегистрировано 840 случаев заболевания новым коронавирусом, а 25 марта 2020 года президент Российской Федерации объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Напомним, что школы и университеты переведены на домашнее обучение до 12 апреля. С недавнего времени на улицах российских городов можно увидеть дезинфицирующие бригады и поливальные машины. Так, например, Московский проспект в Санкт-Петербурге дезинфицируют несколько раз в день с помощью спецтехники и пожарных машин. Правда, после обработки улиц в воздухе довольно долгое время присутствует отчетливый запах хлорки.
Ну а мы напоминаем, что наиболее эффективными мерами борьбы с распространением нового коронавируса являются самоизоляция, регулярное мытье рук с мылом и водой и соблюдение всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. И помните, что средства, которыми дезинфицируют улицы и общественные здания не подходят для домашнего применения. Дверные ручки и другие поверхности, к которым вы часто прикасаетесь дома можно обрабатывать антисептическим спиртовым раствором. Будьте здоровы и старайтесь как можно реже выходить из дома.
Рабочий дезинфицирует детскую площадку в детском саду в Гуанчжоу, Китай
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