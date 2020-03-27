Чем обрабатывают улицы и дома при коронавирусе?

Сегодня в мире нет места, куда можно было бы убежать от коронавирус а и новост ей о нем. Пандемия SARS-CoV-2 затронула весь мир и, к сожалению, в ближайшее время никуда не денется. Я часто напоминаю себе об этом, но в голове пока не укладывается, что, возможно, все лето придется провести не выходя из дома. Особенно трудно свыкнуться с необходимостью постоянно дезинфицировать дверные ручки, пластиковые бутылки, одежду и не трогать свое лицо. Но если у себя дома мы в безопасности или думаем, что в безопасности, то что нас ожидает на улице? Наверняка вы заметили, что улицы городов всего мира ежедневно дезинфицируют – особенно общественные места и поверхности к которым часто прикасаются люди.

Как мир борется с распространением CoVID-19?

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с распространением нового коронавирус а является дезинфекция поверхностей, особенно металлических и пластиковых, так как на них вирус способен выживать до трех дней. Подробнее о том, на каких поверхностях CoVID-19 сохраняется дольше всего, можно прочитать в статье Дарьи Елецкой. Так или иначе, сегодня наших знаний об этом заразном вирус е достаточно для того, чтобы по всему миру дезинфекционные бригады «обрушивались» на детские сады, государственные учреждения, церкви, рынки, мечети, аэропорты и дороги общего пользования. Бригады рабочих в защитных костюмах, как правило, распыляют низкотемпературные специальные смеси из грузовиков, поливальных машин, беспилотных летательных аппаратов и даже роботов.

Как пишет Business Insider, эксперты в области общественного здравоохранения считают, что массовая дезинфекция поверхностей, к которым обычно прикасается много людей, например в больницах, транспорте, школах и религиозных местах, помогает уничтожить вирус . На момент написания этой статьи CoVID-19 распространился более чем в 100 странах. В общей сложности в мире инфицировано больше 400 000 человек, а количество погибших превысило 20 000. Напоминаем, что мы собрали основную информацию о новом коронавирус е и о том, сколько человек столкнулись с болезнью лицом к лицу в нашем специальном материале, который ежедневно обновляется.

Но чем именно дезинфицируют улицы и общественные места? Во многих городах специальные бригады используют смесь хлорной извести и воды. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, распыление подобных смесей может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (рот, глаза, нос). При этом хлорная известь действительно эффективна в борьбе с новым коронавирус ом и очищает поверхности от него. Однако хлорка может нанести вред слизистым оболочкам человека, вызвать ожоги кожи и т.д. Именно по этой причине дезинфекция проводится людьми в специальных костюмах, которые соблюдают правила обращения с химическими веществами. Однако непосредственно после дезинфекции прикасаться к поверхностям без средств индивидуальной защиты не стоит. В общем и целом специалисты советуют не находиться в помещениях во время дезинфекции. После дезинфекции хлоркой, все поверхности промывают обычной проточной водой, и тогда уже можно спокойно с ними соприкосаться.

Также Роспотребнадзор одобрил применение дезинфицирующего средства «Трилокс» (обладает широким спектром антимикробного и противовирус ного действия) для обработки метрополитена: туннелей, пассажирских и административных помещений. Трилокс распыляют при помощи спецмашин по ночам, так как до эпидемии нового коронавирус а ночью тоннели мыли обычной водой. Рабочие заливают раствор в цистерны объемом в 10-12 тонн. Таким образом, за ночь машины успевают обработать инфраструктуру в тоннелях на 22-36 километрах пути. Тем временем на Украине улицы опрыскивают из пожарных машин раствором на основе порошка СФ-2У. СФ-2У обычно используется для приготовления растворов для дезактивации вооружения и военной техники, но как сообщают в ГСЧС, порошок безопасен для людей и животных и не оказывает негативного влияния на различные поверхности, а с вирус ом справляется на отлично.

Так как CoVID-19 погибает при воздействии ультрафиолета, спирта и хлора, в разных странах применяются разные средства дезинфекции. Например, Ростех создал ультрафиолетовые автоматические обеззараживатели для перил эскалаторов в метро и торговых центрах. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Ростеха. В механизм эскалатора встраиваются специализированные лампы, которые обеззараживают поручни в автоматическом режиме, по мере движения эскалатора. Напоминаем, что энергия УФ-излучения выше, чем энергия видимого света, за счет чего УФ-лучи уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Однако ультрафиолет нельзя использовать для дезинфекции тела и рук, так как УФ-лучи могут повредить кожу.

Как дезинфицируют улицы в разных городах мира?

В города и поселки по всему Китаю, включая Шанхай, Пекин и Ухань, для дезинфекции улиц и общественных мест были направлены санитарные бригады. Так, помимо грузовиков, наполненных растворами хлорной извести и воды, по улицам на самобалансирующих скутерах разъезжают рабочие в защитных масках, которые управляют роботизированным дезинфицирующим распылителем. Киберпанк, не иначе. Более того, в самом начале эпидемии в Ките СМИ сообщали о распылении дезинфицирующих средств с воздуха. Также на многочисленных фото графиях можно увидеть, что специальные бригады распыляют дезинфицирующие средства из баллонов, которые носят на спине.

В Южной Корее сегодня показатели смертности от нового коронавирус а одни из самых низких в мире (1.1%). Эксперты полагают, что массовое тестирование населения, а также соблюдение гражданами карантина, наряду с дезинфекцией общественных мест и городских улиц, способствуют эффективной борьбе с CoVID-19.

Италия больше других стран пострадала из-за вспышки CoVID-19 и сегодня является ее эпицентром. Количество погибших из-за коронавирус а в этой стране по разным оценкам достигает до 7% и даже 8%. а момент написания статьи в Италии введен строжайший карантин и выходить из дома без уважительной причины (работа, поход за продуктами или в аптеку) запрещено. Однако хорошие новост и заключаются в том, что карантин работает и количество новых случаев заражения снижается с каждым днем. Дезинфекция в Италии проводится регулярно, однако движение общественного транспорта и работа торговых центров, ресторанов, фитнес-клубов и других общественных заведений приостановлена.

Члены медицинской бригады распыляют дезинфицирующее средство в храме Имама Резы после вспышки коронавирус а в Мешхеде, Иран

В Иране зарегистрировано более 27 тысяч случаев заболевания новым коронавирус ом и более двух тысяч смертельных случаев. Долгое время по количеству зараженных и погибших Иран занимал второе место после Италии, однако сегодня страна уступила место США, Испании и Германии. Этому способствовало в первую очередь введение строгого карантина, запрет на проведение массовых мероприятий, дезинфекция мест скопления людей, в том числе мечетей. Необходимо отметить, что Иран ответственно относится к дезинфекции – на некоторых кадрах можно увидеть, что специальные бригады распыляют дезинфицирующие растворы даже на автомобили.

Служащий дезинфицирует электробус в московском троллейбусном депо № 6

На момент написания этой статьи в России зарегистрировано 840 случаев заболевания новым коронавирус ом, а 25 марта 2020 года президент Российской Федерации объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. Напомним, что школы и университеты переведены на домашнее обучение до 12 апреля. С недавнего времени на улицах российских городов можно увидеть дезинфицирующие бригады и поливальные машины. Так, например, Московский проспект в Санкт-Петербурге дезинфицируют несколько раз в день с помощью спецтехники и пожарных машин. Правда, после обработки улиц в воздухе довольно долгое время присутствует отчетливый запах хлорки.

Ну а мы напоминаем, что наиболее эффективными мерами борьбы с распространением нового коронавирус а являются самоизоляция, регулярное мытье рук с мылом и водой и соблюдение всех рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. И помните, что средства, которыми дезинфицируют улицы и общественные здания не подходят для домашнего применения. Дверные ручки и другие поверхности, к которым вы часто прикасаетесь дома можно обрабатывать антисептическим спиртовым раствором. Будьте здоровы и старайтесь как можно реже выходить из дома.

Рабочий дезинфицирует детскую площадку в детском саду в Гуанчжоу, Китай