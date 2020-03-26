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Ученые впервые омолодили человеческие клетки

Ученые впервые омолодили человеческие клетки

Группа ученых из Стенфордского университета сумела впервые в истории омолодить клетки человека. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature.

Для этого они использовали механизм, который применяется при создании стволовых клеток: с помощью специальной РНК они вынуждали клетку производить факторы Яманаки — специальные белки, которые играют важную роль в формировании эмбриональных клеток.

Если с обычной клеткой продолжать эту процедуру на протяжении двух недель, получится индуцированная плюрипотентная стволовая клетка (ИПСК). Ученые попытались сократить этот срок, чтобы удалить из клетки негативные факторы, вызванные старением, и применяли этот метод на протяжении нескольких дней.

В ходе эксперимента выяснилось, что клетки действительно помолодели, — по многим признакам они были неотличимы от более молодых аналогов.

В первую очередь изменилась картина экспрессии генов — наиболее вредные участки ДНК в молодости сдерживаются контролирующими системами, но с возрастом эти системы ослабевают. Использование факторов Яманаки позволило фактически обратить этот процесс вспять.

26 март 2020 /
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