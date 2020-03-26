» » Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса так или иначе уже повлияла на людей во всем мире. Уровень загрязнения снизился, по мере того как люди оставались дома, и эту тенденцию можно наблюдать исследованиях. Изменилось то, как мы работаем, общаемся, отдыхаем. Вот несколько графиков, которые наглядно демонстрируют, как изменился мир и как поменялся быт людей.

Люди перестали куда-либо ходить

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Люди во многих странах остаются дома. Это, возможно, самое значительное изменение в нашем поведении во время коронавирусного кризиса. На диаграмме компания по прогнозированию и визуализации данных Descartes Labs, работающая в Нью-Мексико, показывает совокупную мобильность на уровне страны. Используя данные с мобильных устройств, компания рассчитала максимальное расстояние, пройденное в километрах от первого зарегистрированного местоположения за день. Отметим, что мобильность в США, судя по всему, снижается только с 14 марта, что примерно соответствует началу массового закрытия школ и социального отчуждения. Мобильность в Гонконге, где ранее были введены значительные вирусные ограничения, резко снижается примерно с 25 января — с примерно трех километров в день до менее чем одного.

Углеродный след Китая снизился на 60%

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

На этой диаграмме показаны средние уровни загрязнения воздуха, содержащего ископаемое топливо, двуокись азота, или NO2, по всему Китаю. Ежегодные уровни снижаются в 2019 и 2020 годах, начало берется от китайского Нового года, хотя снижение в 2020 году гораздо более выражено — с падением примерно на 60%. Эта диаграмма отражает, что люди путешествуют гораздо меньше и остаются в гораздо большем количестве — либо по собственному выбору, либо по приказу местных властей.

Две трети американских рабочих перешли на удаленку

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Американская компания Netskope, занимающаяся облачными данными и безопасностью, отслеживает процент американских сотрудников, работающих удаленно. В пятницу уровень удаленной работы превысил 60%. Компания прогнозирует, что удаленная работа увеличится на этой неделе примерно до 66%. Компания Netskope рассчитывает процент работников на удаленке на основе количества IP-адресов, с которых работают пользователи, по отношению к общему количеству пользователей. В офисе многие сотрудники работают на одном IP-адресе.

Взрывной рост клиентов сервиса веб-конференций Zoom

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Облачная компания Wandera отслеживает инструменты удаленной работы и показывает, что количество пользователей Zoom выросло с 300% до 600% по сравнению со средним днем месяц назад. Акции компании Zoom Video Communications Inc. также растут уже три месяца подряд. Инвесторы считают, что Zoom станет одной из немногих компаний, которой удалось выиграть на фоне распространения коронавируса, сообщает Bloomberg. Компания дорожает на фоне беспрецедентного спроса пользователей, работающих из дома. На прошлой неделе представители компании объявили, что пропускная способность сервиса была увеличена, чтобы справиться с наплывом клиентов.

Удвоение числа клиентов Microsoft Teams

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Microsoft объявила "беспрецедентный всплеск в использовании сервиса Teams" и что ее платформа для совместной удаленной работы в настоящее время может похвастаться более чем 44 миллионами ежедневных пользователей. Wandera обнаружила, что количество пользователей Teams удвоилось, а объем данных утроился по сравнению с прошлым месяцем. Microsoft сделала Teams бесплатными для некоторых пользователей во время кризиса вирусов.

Сотрудники покинули крупные города для удаленной работы в пригороде

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Компания Cloudflare, специализирующаяся на облачных вычислениях в сфере кибербезопасности, создала эту тепловую карту, чтобы показать, как дневной интернет-трафик 18 марта отличался от того, что было месяцем ранее. Зеленые зоны показывают, где дневное пользование интернетом увеличилось, а красные зоны показывают, где трафик упал. Из графика видно, что городские сотрудники удаляются в пригороде зоны залива Сан-Франциско, где у IT-гигантов, таких как Apple, Google и Facebook, есть свои штаб-квартиры.

Уолл-стрит пустеет

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

Эта тепловая карта Нью-Йорка, показывающая снижение дневного интернет-трафика 18 марта по сравнению с предыдущим месяцем. Обратите внимание на красный цвет в окрестностях Манхэттена, где находится Уолл-стрит. Светящийся зеленый вокруг города показывает, куда сотрудники перешли работать из дома.

Трафик в университетских исследовательских центрах упал

Топ-8 графиков о том, как изменился мир с начала пандемии COVID-19

С закрытием университетов Cloudflare отмечает, что некоторые национальные исследовательские сети почти не пользуются интернетом. Трафик сравним с уровнем на выходных (выделены фиолетовым). Текущий трафик обозначен красным цветом, а трафик в предыдущие дни — серым.

Данные Descartes Labs, Cloudflare, Netskope, Wandera, BusinessInsider.

26 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Важность введения системы электронной очереди «Максима Прайдекс» в бизнес-процессы
Хочу все знать

Важность введения системы электронной очереди «Максима Прайдекс» в бизнес-процессы

Успешен бизнес тогда, когда клиентура обслуживается оперативно, сервис на высоте, услуги оказываются в полном объеме, товары отличаются качеством. 
Что будет, если исчезнет Google
Хочу все знать

Что будет, если исчезнет Google

Не каждый день задумываешься над эти вопросом. Но давайте на миг представим, что Google вдруг исчезла. Компании больше не существует. Что станет с миром? Что станет с Интернетом? Что станет с теми,
Интернет есть даже на Эвересте
Хочу все знать

Интернет есть даже на Эвересте

В интересах пользователей Интернета Эверест покорила частная коммуникационная компания Ncell. Она первой в мире установила аппаратуру для беспроводного Интернета на высочайшей в мире горной вершине в
Обнародовано число веб-сайтов в мире
Хочу все знать

Обнародовано число веб-сайтов в мире

Исследовательская компания Netcraft опубликовала данные, из которых следует, что по итогам февраля количество веб-сайтов в мире достигло 612 843 429С января их стало больше на 30 миллионов (рост 5,2
Сколько зарабатывают сотрудники Apple?
Хочу все знать

Сколько зарабатывают сотрудники Apple?

Кто из нас не хотел бы работать в Apple? Компания регулярно попадает в рейтинги самых желанных работодателей, самых любимых брендов и другие топы лучших IT-корпораций по разным критериям. Но, кроме
Всё о работе дома
Хочу все знать

Всё о работе дома

Работа из дому становится все более частым явлением.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернетВ чем преимущества работы с рекламным агентством?


Свежие Статьи
Зубы людей оказались «летописью» их жизни

Зубы людей оказались «летописью» их жизни

Аксионы решат еще одну серьезную проблему в физике

Аксионы решат еще одну серьезную проблему в физике

Крыс избавили от панического страха перед кошками, перекрыв им кислород

Крыс избавили от панического страха перед кошками, перекрыв им кислород

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+