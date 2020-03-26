Создана первая полная атомная модель коронавируса нового типа

Американские ученые подготовили первую версию полной трехмерной модели коронавирус а. Для этого они просчитали атомную структуру его оболочки при помощи суперкомпьютера. Статью ученых опубликовал научный журнал ACS Central Science.

"Эти модели помогут нам понять, какие части коронавирус а играют важную роль в том, как он проникает в клетки человека. Если мы раскроем эти секреты SARS-CoV-2, то у ученых будет больше шансов на создание новых лекарств от COVID-19. Также они смогут понять, как работают уже существующие препараты", – рассказала Ромми Амаро, профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) и один из авторов работы.

Первые данные такого рода биологи из Техасского университета в Остине и Национального института аллергии и инфекционных болезней (США) получили еще в середине февраля этого года, когда им удалось расшифровать точную трехмерную структуру тех белков оболочки вирус а, которые непосредственно участвуют в заражении клетки.

Эта важная часть вирус а, как отмечает Амаро, составляет лишь небольшую часть его белковой оболочки. Одиночная частица SARS-CoV-2, как показывают расчеты ученых, состоит из примерно двух сотен миллионов атомов. Поэтому вирус очень тяжело изучать как при помощи ускорителей частиц, которые могут получать снимки с атомным разрешением, так и при помощи суперкомпьютеров, которые "сшивают" эти снимки в трехмерное изображение.



Дополнительные проблемы, по ее словам, порождало и то, что изображения всех компонентов оболочки вирус а были получены не в одной, а в разных лабораториях и с разными разрешениями. Поэтому ученым пришлось потратить много времени на объединение данных и подготовку первой полноценной модели, готовой к просчету на суперкомпьютере Frontera.

Эти расчеты, по словам Амаро, начались примерно две недели назад. В ближайшее время ученые планируют получить полное трехмерное изображение того, как выглядит одиночная вирус ная частица и как она устроена. Подобные снимки и результаты расчетов, как надеются ученые, помогут понять, существуют ли другие пути проникновения вирус а в клетки, помимо рецепторов ACE2 и CD147.