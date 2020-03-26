Обнаружено международное энергетическое неравенство

Новое исследование учёных из Лидского университета Великобритании обнаружило крайне высокую диспропорцию в использовании энергии среди богатых и бедных людей как внутри стран, так и между ними. В работе рассматривалось энергетическое неравенство в 86 странах мира – от высокоразвитых до развивающихся. Для расчёта и анализа использовались данные Европейского Союза и Всемирного банка. Учёные подчеркивают — это первый подобный анализ, раньше подобного не проводилось, сообщается на сайте университета.

Основный вывод исследования: богатейшие 10% людей планеты потребляют примерно в 20 раз больше энергии, чем самые бедные 10%. Кроме того, по мере роста доходов люди тратят больше денег на энергоёмкие товары: автомобили, яхты… И именно в использовании транспорта наблюдается сильнейшее неравенство — 10% богатых потребляют в 187 раз больше топлива и энергии на перемещения, чем тот же процент бедных. Причём ископаемое топливо гораздо превышает в объёмах «зелёное». Также на богатых приходится треть мировых затрат на отопление и приготовление еды.

Исследователи также подчеркивают неравномерное распределение энергетических потоков между странами. Из всех стран за энергозатраты наиболее ответственны Британия и Германия. Так, 20% граждан Великобритании входят в список топ-потребителей энергии наряду с 40% жителей Германии и 100% Люксембурга. Между тем только 2% населения Китая входят в этот список богатых потребителей, и всего 0,02% жителей Индии. А беднейшие 20% Великобритании потребляют в 5 раз больше энергии на человека, чем 84% жителей Индии (это примерно 1 млрд).

При этом основная часть энергии в мире и, в частности, в европейских странах вырабатывается за счёт сжигания ископаемых видов топлива, что приводит к выбросу большого количества парниковых газов в атмосферу. Такие выбросы способствуют повышению среднемировой температуры, в итоге имеем негативные последствия в изменении климат а.

Авторы предупреждают, что без сокращения потребления и значительных политических интервенций к 2050 году энергетические следы могут удвоиться по сравнению с тем, что были в 2011 году, даже если энергоэффективность улучшится. Если транспорт по-прежнему будет зависеть от ископаемого топлива, это увеличение будет иметь катастрофические последствия для климат а.Также авторы исследования предполагают, что сохраняющееся неравенство можно предотвратить с помощью соответствующего вмешательства. Разные категории населения требуют различных форм действий: энергоёмкое потребление, такое как полёт и вождение дорогих машин, которое в основном происходит при очень высоких доходах, может регулироваться за счёт налогов на энергию.

Исследователи заявляют, что необходимо серьёзно подумать о том, как изменить чрезвычайно неравномерное распределение глобального энергопотребления, чтобы справиться с дилеммой обеспечения достойной жизни для всех при одновременной защите климат а и экосистем планеты.