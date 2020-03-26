Как люди ведут себя во время пандемии и почему?

Уже сегодня понятно, что пандемия нового коронавирус а SARS-CoV-2 войдет в учебники истории. При этом у нас есть шанс не допустить худшего варианта развития событий. Специалисты отмечают, что для того, чтобы остановить распространение CoVID-19, нам нужно действовать сообща, например, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и соблюдать карантин. Однако все, что касается поведения человека, а тем более поведения общественного, представляет интерес не только для эпидемиологов и социологов, но и для нас с вами. Так как мы сталкиваемся с последствиями пандемии, хотелось бы понимать, почему одни люди обеспокоены, другие в панике, а третьи не видят причин для беспокойства. Более того, мы понимаем, что в моменты глобальных потрясений, люди ведут себя иначе, но как именно и почему?

Пустые полки в магазинах

Несмотря на просьбу продуктовых сетей и правительств разных стран не паниковать, люди во всем мире массово скупают продукты питания, туалетную бумагу и другие товары, тем самым создавая эффект пустых полок. По этой причине те, кто не предпринимал никаких действий, сталкиваются с дефицитом некоторых товаров. Но почему так происходит? По мнению Али Фенвика, эксперта по поведению человека в Бизнес-университете Ньенроде (Нидерланды), паническое покупательское поведение возникает, так как мозг переходит в режим выживания, тем самым перекрывая любые рациональные решения. Ученый поделился с изданием Insider четырьмя основными причинами, по которым люди чувствуют необходимость запасаться продуктами и товарами.

1. Режим выживания

Несмотря на то, что мы считаем себя способными контролировать если не все, то очень многое – включая собственное поведение – в неопределенной или угрожающей безопасности ситуации решения принимает мозг . А так как его главная цель – сохранить вам жизнь, он переходит в “режим выживания”, искажая рациональное мышление. По этой причине, несмотря на сообщения правительства о бесперебойной поставке продуктов питания и другие жизненно важные товары в магазины, люди опустошают полки супермаркетов. Так как большинство никогда не сталкивалось с подобным кризисом в области здравоохранения, люди попросту бояться остаться голодными. В принципе, в этом нет ничего необычного.

2. Эффект дефицита

После того, как полки супермаркетов опустели, возникает эффект дефицита. Так как некоторые товары массово скупают, создавая искусственный дефицит – например, туалетную бумагу – люди приходят к выводу о том, что туалетная бумага – очень ценный товар, поэтому надо срочно купить еще. Более того, так как товар ценный, за него готовы платить больше. Также эффект дефицита может привести к покупке вещей, которые вам даже не нравятся, но вы уверены, что они скоро подорожают. Так что если вы когда-нибудь увидите как люди воруют туалетную бумагу друг у друга из корзины, то будете знать почему.

Пустые полки как будто говорят – здесь был очень ценный товар

3. Стадное поведение

Из двух предыдущих пунктов неизбежно возникает третий – стадное поведение. Фенвик объясняет, что сам факт того, что другие массово запасаются продуктами (даже теми, которые не нужны), может вызвать у вас желание сделать то же самое. Посмотрите вокруг – все кажется довольно неопределенным: социальная изоляция, страны закрывают границы, улицы крупнейших городов пустуют. По этой причине вы скорее всего последуете примеру большинства, даже если это может быть не правильно.

4. Чувство контроля

Согласитесь, когда вокруг сплошная неизвестность, а будущее туманно, желание контролировать хоть что-то вполне естественно. Прокручивая в голове разные варианты развития событий, включая самые негативные, нам становится спокойнее от осознания того, что семья будет накормлена. Иными словами, когда вокруг неизвестность, покупка продуктов дарит ощущение контроля.

Таким образом, массовая покупка товаров и продуктов питания вызвана различными психологическими и биологическими сигналами, которые перекрывают рациональное мышление. Когда мозг находится в режиме выживания, эмоции берут верх и могут управлять важными решениями. Также не стоит забывать о том, что в неопределенных ситуациях люди более восприимчивы к социальным влияниям. А они, как показывают история, могут быть не самыми лучшими.

Поведение человека во время пандемии

Когда речь заходит о заразных заболеваниях, поведение людей имеет решающее значение не только для нас самих, но и для общества в целом. Согласитесь, если бы все люди на Земле были полностью рациональны, то борьба с любым инфекционным заболеванием была бы легкой и простой: профилактика, защита и сдерживание осуществлялись бы без особых усилий. К сожалению, мы не рациональны. Люди склонны к разнообразным ошибкам мышления, этого изменить нельзя. А в ситуации неопределенности, наши страхи усиливаются и эмоции берут верх над разум ом.

По этой причине мы должны научиться контролировать эмоции и не поддаваться панике. Во время пандемии нового коронавирус а самое главное – это следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и соблюдать карантин – если у вас есть такая возможность. Сегодня многие компании пытаются поддержать людей, решившихся на самоизоляцию. Например, проекты онлайн-образования вроде Coursera сделали бесплатными некоторые свои курсы, а онлайн-кинотеатры дали людям возможность смотреть фильмы бесплатно.

Сидя дома важно помнить, что человеку нужна физическая активность. Поэтому, вместо постоянного пребывания на диване, следует время от времени подниматься и делать зарядку — можно повторять движения тренера из видео, которое мы упоминали в этой статье. Также стоит поддерживать здоровое питания и не употреблять алкоголь, в надежде побороть беспокойство. Если вас что-то тревожит, лучше прислушайтесь к советам психологов.

Если же у вас нет возможности сидеть на карантине, помните, что лично от вашего поведения могут зависеть жизнь и здоровье других людей. Будьте здоровы.

Пандемия нового коронавирус а – серьезное испытание для всех нас