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В австралийских отложениях нашли предка всех животных

В австралийских отложениях нашли предка всех животных

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили одного из самых первых представителей двусторонне-симметричных, к которым относится подавляющее большинство животных, включая людей. О своей находке авторы сообщили в Proceedings of the National Academy of Sciences.

У самых ранних сложных многоклеточных организмов — представителей так называемой вендской биоты, живших в эдиакарском периоде ( 635 — 541 млн лет назад) — было множество планов строения. Тем не менее, большинство из них не имеют прямого отношения к существующим сегодня животным.

Важнейшим этапом в эволюции последних стало развитие двусторонней симметрии. Она дала организмам возможность эффективно передвигаться и целенаправленно, с помощью общего для всех генетического механизма, видоизменять свои тела. Большая часть животных, от червей до насекомых, динозавров и людей, имеют одну и ту же особенность — двустороннюю симметрию.

Эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что древнейший предок всех двусторонне-симметричных или билатеральных был простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств. Идентификация окаменелых останков такого животного считалось трудной, если не невозможной задачей из-за его размера и низкой сохранности подобных экземпляров.

Но в новом исследовании авторы нашли следы тела одного из древнейших организмов, имеющих двустороннюю симметрию. Открытие было сделано в отложениях эдиакарского периода возрастом 555 миллионов лет в Нильпене, штат Южная Австралия. Ранее ученые нашли там окаменелые норы и показали, что их мог прорыть двусторонне-симметричный организм, однако его форма и физиология известны не были.

Палеонтологи Калифорнийского университета в Риверсайде использовали трехмерное лазерное сканирование, которое показало, что прорывший норы организм имел тело в форме правильного цилиндра. На снимках авторы отчетливо увидели голову и хвост со слабо развитой мускулатурой. Длина животного составляла от двух до семи миллиметров, а ширина — от одного до двух с половиной, причем самый крупный из них был размером и формой похож на зернышко риса и как раз подходил под диаметр нор.

В австралийских отложениях нашли предка всех животных

3D-скан отпечатка Ikaria wariootia

Новый организм получил название Ikaria wariootia. Название рода означает «место встречи» на языке коренного населения места находки, народности адняматана. Название вида происходит от ручья Вариота, который проходит от хребтов Флиндерс до станции Нильпена.

Несмотря на свою относительно простую форму, этот организм был сложен по сравнению с другими ископаемыми того периода. Он зарывался в тонкие слои хорошо насыщенного кислородом песка на дне океана в поисках органического вещества. Это указывает на то, что он имел рудиментарные сенсорные способности.

На окаменелых останках можно заметить четко различимые переднюю и заднюю часть организма, которые помогали ему двигаться в определенных направлениях. Также ученые обнаружили небольшие V-образные гребни внутри нор. Этот факт, предположительно, означает, что Ikaria wariootia передвигалась за счет сокращения мышц тела — как черви. Более того, свидетельства смещения отложений в норах и знаки, указывающие на то, что организм питался органикой, позволяют предположить наличие у него кишечного тракта.

25 март 2020 /
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