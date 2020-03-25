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Найден фрагмент древнего континента

Найден фрагмент древнего континента

Изучая образцы кимберлитовых пород с острова Баффинова земля, ученые совершили неожиданное открытие. Такие породы образовались миллионы лет назад на глубинах от 150 до 400 километров. Со временем они поднимаются на поверхность и иногда несут в себе алмазы. Исследования велись с целью поиска мест для разработки алмазных месторождений, но вместо этого геологи Университета Британской Колумбии обнаружили ранее неизвестный фрагмент Североатлантического кратона.

Кратоны — это стабильные участки континентальной коры Земли возрастом более миллиарда лет. Некоторые из них сохранились в центрах существующих континентальных плит, тогда как другие, расколовшись, начали продвигаться по планете. В частности, континентальная плита Североатлантического кратона разорвалась на фрагменты примерно 150 миллионов лет назад, и их уже находили в Шотландии, Лабрадоре и Гренландии. Однако присутствие этих же пород на севере Канады оказалось удивительным: это открытие увеличивает площадь Североатлантического кратона примерно на 10%.

Geologists find a lost fragment of an ancient continent filled with #diamonds that formed part of Earth's continental crust 2.7 billion yrs ago in #Canada's North #Atlantic
Scientists find a diamond-filled hunk of the 2.7B-year-old North Atlantic Craton pic.twitter.com/ytX41jwKv8

— Hans Solo (@thandojo) March 23, 2020

Геолог Майя Копылова из Университета Британской Колумбии, участвовавшая в исследовании, говорит, что эти фрагменты стали «недостающей частью головоломки». Это первый случай, когда ученые составили полную картину на основе глубинных образцов: предыдущие реконструкции размеров и местоположения плит Земли основывались на породе, залегавшей на глубине до 10 километров.

«Теперь мы можем реконструировать формы древних континентов на основе более глубоких, мантийных пород. Это позволяет наносить на карту не только самый верхний тонкий слой Земли, на который приходится только 1% от объема планеты: мы способны собрать фрагменты, сформированные на глубине 200 километров», – Майя Копылова.

Баффинова земля, расположенная между материковой частью Канады и Гренландией, это обширное арктическое пространство, охватывающее более 500 000 квадратных километров, что делает его пятым по величине островом в мире.

25 март 2020 /
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