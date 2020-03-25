Почему нахождение кометы Борисова в Солнечной системе может оказаться для нее смертельным?

Едва попав в обзор телескопа крымского астроном а-любителя, межзвездная комета Борисова, впервые обнаруженная в конце августа 2019 года, мгновенно стала “суперзвездой” всех астроном ических новост ей планеты. Дело в том, что местом рождения космического странника являются совсем не привычные нам окрестности солнц а, а далекая звездная система в созвездии Кассиопеи. Однако, кажется, что многотысячелетний полет ледяной кометы может оказаться для нее последним: ядро этого гигантского “снежка” уже готово вот-вот развалиться, заставив комету растаять при ее прохождении мимо солнц а.

Комета Борисова исчезает

Космический снежок, прилетевший к нам из невообразимых космических глубин, долгое время вел себя так, как подобает себя вести обычной межзвездной комете. Оставляя после себя яркий шлейф из испаряющего во Вселенную вещества, комета на бешеной скорости влетела в Солнечную систему, прямиком устремившись по направлению к нашей звезде. Однако вместо того, чтобы спокойно покинуть окрестности нашей планеты и улететь куда-нибудь вглубь нашей галактики, комета Борисова продолжает находиться в границах Солнечной системы, в последнее время все чаще озаряясь вспышками непонятного происхождения, пишет портал sciencealert.com.

Столь странное поведение ледяной странницы ученые объясняют ее возможной скорой гибелью. Дело в том, что извергая во время вспышек все больше материала, 2I/Борисов постепенно распадается, становясь все меньше и меньше с каждой вспышкой. Иными словами, комета из созвездии Кассиопеи уже в ближайшее время может бесславно закончить свое существование, распылив все свое вещество в окружающее ее пространство.

О том, что комета Борисова прилетела к нам для того, чтобы “умереть”, впервые рассказали польские исследователи из Ягеллонского университета в Кракове, которым удалось зафиксировать необычную активность на комете. Ученые утверждают, что наблюдаемые ими процессы указывают на продолжающуюся фрагментацию ядра, что рано или поздно приведет к его распаду. Как бы то ни было, столь печальное событие для кометы Борисова может быть хорошей новост ью для земных специалистов. Так, гибель космического путешественника может рассказать о внутреннем составе объекта из другой звездной системы, а также поведать о том, насколько часто встречаются в нашей Вселенной вещества-ингредиенты жизни.

Геннадий Борисов — человек, которому впервые удалось обнаружить межзвездную комету

Одной из наиболее значимых дат в истории жизни кометы Борисова стало 8 декабря 2019 года, когда ледяной объект достиг своего перигелия — ближайшего приближения к солнц у. Именно это знаменательное для кометы и земных астроном ов событие позволило выяснить периодичность 21/Borisov и определить орбиту кометы.

К настоящему времени ученые выделяют лишь 2 типа комет, основываясь на данных об их периодичности. Так, короткопериодические кометы обычно происходят из Пояса Койпера — своеобразных “ясель” для множества транснептуновых объектов. Рожденные в этом темном и невероятно далеком месте, кометы из пояса Койпера делают полный оборот вокруг солнц а примерно раз в 200 лет. Подобная “принадлежность к своим” защищает кометы, которые с гораздо большей вероятностью останутся нетронутыми во время своего прохождения мимо солнц а.

Длиннопериодным кометам вход на территорию Солнечной системы строго воспрещен: попадая в гравитационную ловушку нашего солнц а, кометы, пришедшие к нам из глубин галактики, гораздо чаще распадаются, чем короткопериодные кометы, “по-соседски” заглядывающие в наши места раз в пару сотен лет. Анализ цвета и состава 2I/Борисова показал, что он очень похож на долгопериодические кометы, а поэтому распад из-за нагрева от солнц а был ожидаемым, но не гарантированным.

В любом случае, астроном ы будут продолжать внимательно следить за активностью 2I / Борисова и, быть может, уже в самом ближайшем будущем именно комета, открытая в прошлом году, сможет пролить свет на происхождение жизни во Вселенной.

Между тем, ранее Hi-News.ru уже писал о том, что некоторые кометы Солнечной системы иногда ведут себя довольно странно. Так, некоторые из них даже могут “слепляться” друг с другом словно снежки. О причинах подобного космического поведения вы можете прочитать в данной статье.

Комета 21/Borisov готова вот-вот растаять