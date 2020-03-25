Почему все смотрят фильм «Заражение» 2011 года?
Даже как человеку, который любит сидеть дома и обожает фильмы про конец света, мне сегодня немного не по себе. Согласитесь, есть некий вау эффект в том, чтобы сидеть в безопасности и смотреть на то, как в мире происходит нечто ужасное, например инопланетное вторжение или вспышка опасного заболевания. Вся суть (ну или почти вся) в том и заключается, что смотрящий очередной фильм-катастрофу человек находится в безопасности. Но сегодня все изменилось. Из-за пандемии нового коронавируса люди во всем мире стараются не выходить из дома, а отношение массового зрителя к фильмам про надвигающийся апокалипсис меняется. Дело в том, что фильм, о котором пойдет речь в этой статье, рисует максимально приближенную к реальности картину. Но как так получилось?
Кто работал над фильмом “Заражение”?
Эпидемиолог Ларри Бриллиант, который помогал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) искоренять оспу и бороться со вспышками гриппа и полиомиелита, в 2006 году выступил на TED Talk и подробно описал, как будет выглядеть следующая пандемия. В то время его слова казались чем-то невообразимым:
Во время следующей пандемии заболеть может миллиард человек, а погибнуть 165 миллионов. При этом глобальная рецессия и крупнейший экономический кризис оставят без работы и пособий огромное количество человек. В общем и целом, последствия будут немыслимыми.
23 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Это означает, что SARS-CoV-2 бушует по всей планете, а хаос, который он оставляет после себя, набирает обороты. Количество погибших из-за коронавируса на момент написания этой статьи достигло 16 тысяч человек, что, к счастью, довольно далеко до цифры, предсказанной Бриллиантом. Однако сегодня каждый из нас может посмотреть на то, какой может быть пандемия: в 2011 году Ларри Бриллиант выступил в качестве старшего консультанта фильма ужасов режиссера Стивена Содерберга «Заражение».
Недавно журналист издания Wired взял интервью у Бриллианта. Так как весь мир сегодня обсуждает “Заражение”, считается, что фильм предсказал эти события. Однако, по словам Бриллианта, все эпидемиологическое сообщество в течение последних 10 или 15 лет предупреждало общественность, что вопрос не в том, наступит ли нечто подобное. Вопрос в том, когда это произойдет. При этом ученый полагает, что для скорейшего окончания пандемии необходимо выполнить три обязательных условия:
- Узнать абсолютно всю информацию о SARS-CoV-2. Если этого не сделать, риск катастрофического развития событий возрастет;
- Изобрести вакцину или эффективный противовирусный препарат;
- Идентифицировать людей, переболевших CoVID-19 и получивших иммунитет – в частности среди медсестер, медицинских работников, врачей, полицейских, пожарных и учителей. Ввести систему идентификации – карточку или браслет. Так можно будет снова отправлять детей в школу, зная, что учитель не заразен.
Что происходит в фильме “Заражение”?
Фильм рассказывает об обычном семьянине (Мэтт Деймон), который пытается справиться с социальными потрясениями после того, как смертельный вирус пронесся по всему миру. В “Заражении” летучая мышь роняет кусочек плода, который съедает свинья. Затем свинью забивают для потребления и вирус передается людям. Напомним, ученые полагают, что коронавирус, который заразил больше 300 000 человек по всем мире и унес более 16 000 жизней, возможно, также произошел от летучих мышей.
Так как создатели “Заражения”, включая режиссера Стивена Содерберга и писателя Скотта Бернса, задались целью сделать фильм максимально реалистичным, они консультировались с многочисленными эпидемиологами и учеными. Как пишет The New York Post, авторы хотели показать людям как можно более точную картину, на которую можно было бы сослаться, в надежде, что фильм побудит политических лидеров к действию. Однако в 2011 году даже звездный состав с Кейт Уинслетт, Лоуренсом Фишборном, Джудом Лоу и другими известными актерами, не привлек внимания широкой общественности.
Мы не будем полностью пересказывать сюжет, так как настоятельно рекомендуем фильм к просмотру, но один важный момент все же отметим: в фильме Джуд Лоу играет интернет-мошенника, который рекламирует гомеопатическое лекарство против нового вируса. К сожалению, сегодня некоторые производители фуфломицинов запустили рекламу о своей якобы доказанной эффективности. Недавно в нашем специальном материале, мы рассказывали о противовирусных препаратах и о том, почему большинство из них не работают.
Тем временем, авторы “Заражения” заявляют, что такие люди, как персонаж Джуда Лоу, появляются всегда. В фильме также прослеживается ряд психологических реакций, которые возникают во время вспышки болезни: теории заговора, обвиняющие правительства государств в специальном изготовлении вируса – тоже обычное явление. При этом подобные слухи практически не угасают, даже несмотря на то, что ученые доказали естественное происхождение SARS-CoV-2, как мы недавно рассказывали.
Так или иначе, мир оказался не готов к пандемии. Высокомерие, которое заставляет нас верить, что мы со всем справимся и что не столкнемся с по-настоящему страшной вирусной угрозой просто невежественно. Так что просмотр (или пересмотр) фильма Стивена Содерберга может оказаться отличной идеей и даже подсказать, как бороться с новым коронавирусом. Да, кого-то фильм может напугать, но в нем есть полезные уроки: только действуя сообща мы можем победить болезнь.
Кадр из фильма “Заражение”. Как видите, проблема мусора так никуда не делась
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