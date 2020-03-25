Как выглядел предок всех современных животных?

Знаете ли вы, что объединяет 99% известных на сегодняшний день живых существ, включая людей? Все они обладают особенностью, известной как двусторонняя симметрия — их тела можно разделить на левую и правую части, которые практически не отличаются. Вдобавок, тело большинство существующих сегодня организмов начинается с головы и заканчивается, как бы грубо это не звучало, задним проходом. Недавно международная группа ученых нашла в каменной скале останки древнего животного, которому дали название Ikaria wariootia. Оно имело форму небольшого червя размером с рисовое зерно и тоже обладает двусторонне симметричным телом с головой, пищеварительной системой и задним проходом. Исследователи считают, что именно от него произошла большая часть существующих сегодня живых организмов.

Самый древний предок животных

Существо под названием Ikaria wariootia жило примерно 555 миллионов лет назад, в эдиакарском периоде. Тогда нашу планету населяли примитивные существа, которые обитали в воде и вели практически неподвижный образ жизни. Но найденное животное, судя по его сложному по меркам тех времен строению, было весьма активным. Длина его тела составляла от 2 до 7 миллиметров, а ширина не превышала 2,5 миллиметров. Строение тела древнего слизня было симметричным, к тому же ученые нашли у него признаки наличия рта, пищеварительной системы и заднего прохода.

Обнаружить следы настолько древнего и крошечного животного было довольно сложно. О его существовании ученые заподозрили в ходе изучения древней скалы, расположенной на территории современной Австралии. Исследователи обратили внимание, что на некоторых фрагментах камней есть маленькие отверстия овальной формы. Все они были примерно одинаковой формы и внутри этих норок когда-то давно явно кто-то ползал. Получается, что в то время как другие существа эдиакарского периода неподвижно лежали на дне, слизняк Ikaria wariootia активно шевелил мышцами и был одним из самых активных животных тех времен.

На данный момент Ikaria wariootia считается первым животным, строение тела которого обладало двусторонней симметрией. Судя по всему, такая структура организмов оказалась настолько успешной с эволюционной точки зрения, что она сохранилась на протяжении сотен миллионов лет. Когда-то давно эта особенность досталась первым земноводным созданиям, а потом передалась динозаврам, обезьянам и, в конечном итоге, даже нам. Как и говорилось, сегодня двусторонней симметрией обладают 99% живых существ на нашей планете.

Поиск останков древних животных

Данное открытие является очень важным и ценным для научного сообщества, потому что следы живших сотни миллионов лет назад животных обнаруживаются палеонтологами очень редко. А все дело в том, что в те времена они не успели выработать твердую оболочку. Поэтому ученые часто изучают оставшиеся с древних времен камни, надеясь обнаружить в них следы каких-нибудь организмов. Чаще всего, как и в случае с Ikaria wariootia, они замечают норки, оставленные вымершими организмами.

В последнее время ученые делают много подобных открытий. Например, недавно на территории Канады был найден скелет рыбы элпистостеги, которая стала первым в истории нашей планеты обладательницей настоящих пальцев. Считается, что эта рыба использовала пальцы, чтобы время от времени выбирать из воды на сушу. Почитать о нем подробнее можно в нашем специальном материале с видеороликом, где показан внешний вид этого удивительного создания.

Что же это получается — предком медведей и многих животных является крошечный слизняк?