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Как выглядел предок всех современных животных?

Знаете ли вы, что объединяет 99% известных на сегодняшний день живых существ, включая людей? Все они обладают особенностью, известной как двусторонняя симметрия — их тела можно разделить на левую и правую части, которые практически не отличаются. Вдобавок, тело большинство существующих сегодня организмов начинается с головы и заканчивается, как бы грубо это не звучало, задним проходом. Недавно международная группа ученых нашла в каменной скале останки древнего животного, которому дали название Ikaria wariootia. Оно имело форму небольшого червя размером с рисовое зерно и тоже обладает двусторонне симметричным телом с головой, пищеварительной системой и задним проходом. Исследователи считают, что именно от него произошла большая часть существующих сегодня живых организмов.

Как выглядел предок всех современных животных?

По порядку показаны: морская губка, медуза, гребневик и пластинчатое животное

Самый древний предок животных

Существо под названием Ikaria wariootia жило примерно 555 миллионов лет назад, в эдиакарском периоде. Тогда нашу планету населяли примитивные существа, которые обитали в воде и вели практически неподвижный образ жизни. Но найденное животное, судя по его сложному по меркам тех времен строению, было весьма активным. Длина его тела составляла от 2 до 7 миллиметров, а ширина не превышала 2,5 миллиметров. Строение тела древнего слизня было симметричным, к тому же ученые нашли у него признаки наличия рта, пищеварительной системы и заднего прохода.

Как выглядел предок всех современных животных?

Древний слизняк Ikaria wariootia в представлении художника

Обнаружить следы настолько древнего и крошечного животного было довольно сложно. О его существовании ученые заподозрили в ходе изучения древней скалы, расположенной на территории современной Австралии. Исследователи обратили внимание, что на некоторых фрагментах камней есть маленькие отверстия овальной формы. Все они были примерно одинаковой формы и внутри этих норок когда-то давно явно кто-то ползал. Получается, что в то время как другие существа эдиакарского периода неподвижно лежали на дне, слизняк Ikaria wariootia активно шевелил мышцами и был одним из самых активных животных тех времен.

Как выглядел предок всех современных животных?

Останки животных, живших сотни миллионов лет назад, сложно обнаружить из-за отсутствия у них твердой оболочки

На данный момент Ikaria wariootia считается первым животным, строение тела которого обладало двусторонней симметрией. Судя по всему, такая структура организмов оказалась настолько успешной с эволюционной точки зрения, что она сохранилась на протяжении сотен миллионов лет. Когда-то давно эта особенность досталась первым земноводным созданиям, а потом передалась динозаврам, обезьянам и, в конечном итоге, даже нам. Как и говорилось, сегодня двусторонней симметрией обладают 99% живых существ на нашей планете.

Как выглядел предок всех современных животных?

Следы древнего животного были обнаружены в оной из скал Австралии

Поиск останков древних животных

Данное открытие является очень важным и ценным для научного сообщества, потому что следы живших сотни миллионов лет назад животных обнаруживаются палеонтологами очень редко. А все дело в том, что в те времена они не успели выработать твердую оболочку. Поэтому ученые часто изучают оставшиеся с древних времен камни, надеясь обнаружить в них следы каких-нибудь организмов. Чаще всего, как и в случае с Ikaria wariootia, они замечают норки, оставленные вымершими организмами.

В последнее время ученые делают много подобных открытий. Например, недавно на территории Канады был найден скелет рыбы элпистостеги, которая стала первым в истории нашей планеты обладательницей настоящих пальцев. Считается, что эта рыба использовала пальцы, чтобы время от времени выбирать из воды на сушу. Почитать о нем подробнее можно в нашем специальном материале с видеороликом, где показан внешний вид этого удивительного создания.

Как выглядел предок всех современных животных?

Что же это получается — предком медведей и многих животных является крошечный слизняк?

25 март 2020 /
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