Почему в Германии так мало смертей от коронавируса?
Если вы каждое утро просыпаетесь в надежде, что завтра все это закончится, знайте – вы не одиноки. Весь мир затаил дыхание и ждет хороших новостей. Сегодня, на фоне ежедневных сводок о растущем количестве погибших из-за нового коронавируса, каждая хорошая новость – на вес золота. Возможно, по этой причине журналисты обратили внимание на Германию – на момент написания этой статьи в стране подтверждено более 19 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, а количество погибших составляет 68 человек. Уровень летальных исходов равен 0,36%, что намного ниже, чем во Франции (2%), Испании (4%) и Италии (8%). Более того, смертность в Германии ниже, чем в Южной Корее (1%), на которую равняются все остальные страны. Но в чем причина такого положения дел?
Коронавирус в Германии
Сегодня массовое тестирование граждан на коронавирус применяется в Южной Корее, которой удалось добиться поразительных результатов. Более того, даже в Италии – эпицентре вспышки SARS-CoV-2 – есть небольшой город, которому удалось сдержать распространение заболевания. Это коммуна Во Эуганео с населением в 3 400 человек, которая расположена недалеко от Венеции. Сразу после вспышки CoVID-19 в Венеции, власти Во Эуганео приняли решение об обязательном тестировании всех жителей города. Как сообщает BBC News, согласно результатам тестирования, коронавирусом были заражены 90 человек. Отправив инфицированных на карантин, болезнь удалось сдержать.
В Германии тоже проводят много тестов, но неужели все дело в этом? Как пишет испанская El Pais, представитель Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон заявил, что правительство Германии не имеют окончательного объяснения происходящему. Однако есть как минимум три гипотезы.
Гипотеза №1: все только начинается
Не исключено, что последствия эпидемии коронавируса в Германии проявятся позже. Первая вспышка в Европе произошла в Италии, где события развивались очень быстро, что стало причиной высокой летальности – прошла всего неделя с момента первого заражения до первого погибшего. Это значит, что вспышка была активна уже много недель, так как коронавирусу требуется от двух до трех недель, чтобы привести к смерти. Тревога в Италии заставила европейские страны удвоить усилия по обнаружению.
Однако Германия очень быстро отреагировала на появление первых инфицированных. Как пишет Zeit, Германия опережает другие страны на две-три недели. Власти провели масштабное тестирование, однако на первом этапе все же пропустили вспышку. Исследователи полагают, что тестирование граждан может объяснить причину такой невысокой смертности.
Гипотеза №2: заразилось много молодых людей
Среди первых выявленных случаев заражения в Германии было много молодых людей. Это логично – они больше путешествуют и чаще общаются с иностранцами. Более того, организм молодых людей лучше справляется с вирусом, а с возрастом количество смертельных случаев возрастает. Так, средний возраст зараженных в Германии составляет 47 лет, а на долю инфицированных старше 60 лет приходится 20%. Эти цифры аналогичны показателям в Южной Корее, но сильно отличаются от показателей в Италии, где средний возраст инфицированных – подтвержденных случаев – составляет 66 лет. При этом 25% жителей Германии старше 65 лет.
Также возможно, что на общее развитие ситуации оказывают влияние культурные обычаи. Повседневные контакты между молодыми и пожилыми людьми отличаются во всех обществах. Как предполагает Мориц Кун из Боннского университета (Германия), в Италии, Китае или Японии 20% молодых людей в возрасте от 30 до 49 лет по-прежнему живут с родителями, в то время как в Германии эта цифра составляет чуть более 10%.
Гипотеза №3: с начала вспышки прошло мало времени
Согласно третьей гипотезе, причина низких показателей летальности в Германии может заключаться в том, что с начала эпидемии прошло слишком мало времени. Это объясняется тем, что смерть наступает не внезапно – она занимает некоторое время. А во многих странах рост смертности возрастает с течением времени. Так произошло в Южной Корее, где тестирование идет полным ходом, однако показатели смертности удвоились: с 0,5% до 1,1% в период с 1 по 20 марта. Если вспышка в Германии началась позже, чем в Испании или Италии, ее показатели летальности могут возрасти.
Коронавирус в Южной Корее
Опыт Южной Кореи показывает – за всем стоят тесты. Очевидно, что лучшая выявляемость снижает показатели летальности, приближая их к реальной картине: если учитывать все случаи заражения, включая самые легкие, соотношение погибших и зараженных будет ниже. Специалисты в Южной Корее провели более 5000 тестов на миллион жителей, и хотя вспышка в стране бушует много недель, Корея по-прежнему является страной с самыми низкими показателями летальности.
Также исследователи полагают, что низкая летальность в Германии, вероятно, связана с сочетанием сразу нескольких факторов. Скорее всего, смертность в Германии вряд ли приблизятся к показателям Италии и Испании. Но если вспышка только-только набирает обороты, то количество смертей неизбежно будет расти.
На момент написания статьи показатели летальности в Германии одни из самых низких в мире
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