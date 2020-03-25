Почему в Германии так мало смертей от коронавируса?

Если вы каждое утро просыпаетесь в надежде, что завтра все это закончится, знайте – вы не одиноки. Весь мир затаил дыхание и ждет хороших новост ей. Сегодня, на фоне ежедневных сводок о растущем количестве погибших из-за нового коронавирус а, каждая хорошая новост ь – на вес золота. Возможно, по этой причине журналисты обратили внимание на Германию – на момент написания этой статьи в стране подтверждено более 19 тысяч случаев заражения новым коронавирус ом, а количество погибших составляет 68 человек. Уровень летальных исходов равен 0,36%, что намного ниже, чем во Франции (2%), Испании (4%) и Италии (8%). Более того, смертность в Германии ниже, чем в Южной Корее (1%), на которую равняются все остальные страны. Но в чем причина такого положения дел?

Коронавирус в Германии

Сегодня массовое тестирование граждан на коронавирус применяется в Южной Корее, которой удалось добиться поразительных результатов. Более того, даже в Италии – эпицентре вспышки SARS-CoV-2 – есть небольшой город, которому удалось сдержать распространение заболевания. Это коммуна Во Эуганео с населением в 3 400 человек, которая расположена недалеко от Венеции. Сразу после вспышки CoVID-19 в Венеции, власти Во Эуганео приняли решение об обязательном тестировании всех жителей города. Как сообщает BBC News, согласно результатам тестирования, коронавирус ом были заражены 90 человек. Отправив инфицированных на карантин, болезнь удалось сдержать.

В Германии тоже проводят много тестов, но неужели все дело в этом? Как пишет испанская El Pais, представитель Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон заявил, что правительство Германии не имеют окончательного объяснения происходящему. Однако есть как минимум три гипотезы.

Гипотеза №1: все только начинается

Не исключено, что последствия эпидемии коронавирус а в Германии проявятся позже. Первая вспышка в Европе произошла в Италии, где события развивались очень быстро, что стало причиной высокой летальности – прошла всего неделя с момента первого заражения до первого погибшего. Это значит, что вспышка была активна уже много недель, так как коронавирус у требуется от двух до трех недель, чтобы привести к смерти. Тревога в Италии заставила европейские страны удвоить усилия по обнаружению.

Однако Германия очень быстро отреагировала на появление первых инфицированных. Как пишет Zeit, Германия опережает другие страны на две-три недели. Власти провели масштабное тестирование, однако на первом этапе все же пропустили вспышку. Исследователи полагают, что тестирование граждан может объяснить причину такой невысокой смертности.

Гипотеза №2: заразилось много молодых людей

Среди первых выявленных случаев заражения в Германии было много молодых людей. Это логично – они больше путешествуют и чаще общаются с иностранцами. Более того, организм молодых людей лучше справляется с вирус ом, а с возрастом количество смертельных случаев возрастает. Так, средний возраст зараженных в Германии составляет 47 лет, а на долю инфицированных старше 60 лет приходится 20%. Эти цифры аналогичны показателям в Южной Корее, но сильно отличаются от показателей в Италии, где средний возраст инфицированных – подтвержденных случаев – составляет 66 лет. При этом 25% жителей Германии старше 65 лет.

Также возможно, что на общее развитие ситуации оказывают влияние культурные обычаи. Повседневные контакты между молодыми и пожилыми людьми отличаются во всех обществах. Как предполагает Мориц Кун из Боннского университета (Германия), в Италии, Китае или Японии 20% молодых людей в возрасте от 30 до 49 лет по-прежнему живут с родителями, в то время как в Германии эта цифра составляет чуть более 10%.

Гипотеза №3: с начала вспышки прошло мало времени

Согласно третьей гипотезе, причина низких показателей летальности в Германии может заключаться в том, что с начала эпидемии прошло слишком мало времени. Это объясняется тем, что смерть наступает не внезапно – она занимает некоторое время. А во многих странах рост смертности возрастает с течением времени. Так произошло в Южной Корее, где тестирование идет полным ходом, однако показатели смертности удвоились: с 0,5% до 1,1% в период с 1 по 20 марта. Если вспышка в Германии началась позже, чем в Испании или Италии, ее показатели летальности могут возрасти.

Коронавирус в Южной Корее

Опыт Южной Кореи показывает – за всем стоят тесты. Очевидно, что лучшая выявляемость снижает показатели летальности, приближая их к реальной картине: если учитывать все случаи заражения, включая самые легкие, соотношение погибших и зараженных будет ниже. Специалисты в Южной Корее провели более 5000 тестов на миллион жителей, и хотя вспышка в стране бушует много недель, Корея по-прежнему является страной с самыми низкими показателями летальности.

Также исследователи полагают, что низкая летальность в Германии, вероятно, связана с сочетанием сразу нескольких факторов. Скорее всего, смертность в Германии вряд ли приблизятся к показателям Италии и Испании. Но если вспышка только-только набирает обороты, то количество смертей неизбежно будет расти.

На момент написания статьи показатели летальности в Германии одни из самых низких в мире