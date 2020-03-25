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Почему больные коронавирусом могут терять обоняние?

Коронавирусная пандемия не на шутку разыгралась по всему миру, и теперь едва ли не при малейшем повышении температуры, появлении заложенности носа и боли в горле, врачи убедительно рекомендуют сдать тест на пугающий многих вирус. Неужели симптомы коронавируса действительно настолько схожи с обыкновенной простудой, спросите вы? На первый взгляд, все именно так, однако специалисты выявили еще один возможный характерный признак заболевания — потерю обоняния. Появление данного симптома у молодых людей может указывать на так называемое “скрытое носительство” коронавируса, даже если любые другие проявления заболевания полностью отсутствуют. Так как же связана потеря обоняния с инфекцией, поразившей сотни тысяч жителей нашей планеты?


Скрытая форма коронавируса

Всемирно известная коронавирусная инфекция с каждым днем все больше распространяется по территории нашей планеты. Если раньше мы говорили о самом вирусе и его таинственном происхождении где-то в далекой китайской провинции, то теперь же мы уже пишем о всемирной панике и массовой истерии, заставляющей жителей развитых стран массово скупать туалетную бумагу. Пока люди пытаются поделить между собой столь важный ресурс, ученые продолжают открывать всё новые и новые свойства COVID-19, некоторые из которых могут показаться довольно странными и необычными.

Почему больные коронавирусом могут терять обоняние?

Потеря обоняния может быть одним из симптомов коронавируса

Известно, что новые данные, которые были получены от британских врачей, могут существенно повлиять на осведомленность людей о коронавирусной инфекции. Дело в том, что по результатам собранных данных из Южной Кореи, Китая и Италии, около 33% заболевших отмечали либо полную потерю обоняния, либо ощущали его существенное снижение. Потеря обоняния или аносмия характеризуется полной потерей ощущения запахов. Причем потеря обоняния и вкуса может проявиться даже у людей, у которых отсутствуют главные симптомы коронавирусной инфекции: температура и кашель.

Если бы вы вдруг внезапно перестали чувствовать запахи и вкусы, то с этим еще можно было бы смириться на какое-то время. Однако потеря обоняния может оказаться не самым неприятным последствием вирусной инфекции, ведь не зная об ее опасном свойстве укрываться в клетках организма с сильным иммунитетом, вы можете стать активным распространителем этого “зловещего” коронавируса, от которого в панике бежит весь мир и, конечно же, небезосновательно.

Всему виной выступает так называемое “скрытое носительство” вируса, о котором вы и ваш врач можете даже не догадываться. Так, не почувствовав запах кофе утром, вы вряд ли пойдете сдавать тест на COVID-19 или перейдете в режим самоизоляции. Известный портал Bussinessinsider.com предполагает, что именно “скрытая” форма носительства коронавирусной инфекции могла сыграть злую шутку в столь быстром распространении вируса по всему миру.

Некоторые ученые убеждены, что тяжесть проявления коронавирусной инфекции может определять возраст и состояние организма заболевшего. Согласно некоторым предположениям, именно поэтому молодые люди часто отделываются лишь бессимптомными или легкими формами заболевания, в то время как пожилые люди с хроническими болезнями находятся под значительно большей угрозой.

Специалисты считают, что благодаря развитой иммунной защите, у молодых людей вирус часто просто оседает в носу и не распространяется вниз по дыхательным путям. Подобное обстоятельство напрямую связано с настоящей статистикой, которая показывает относительно небольшой процент молодых людей, имеющих тяжелую форму заболевания. Вместе с тем, вирус все-таки поражает нервные пути, а заболевший коронавирусом перестает чувствовать запахи. К счастью, временно. После излечения инфекции столь неприятное проявление заболевания исчезает, а человек вновь может обрести способность чувствовать запах окружающих его предметов.

Почему больные коронавирусом могут терять обоняние?

Согласно статистике, пожилые люди чаще заболевают тяжелой формой COVID-19, по сравнению с молодыми

Таким образом, если вы вдруг потеряли чувство обоняния, то настоятельно рекомендуем вам остаться дома и самоизолироваться хотя бы на несколько дней. Такие меры позволят предотвратить распространение смертельной болезни, заявляют британские ученые.

Ранее Hi-News.ru уже писал о том, что в зону риска мутировавшего заболевания теперь попадают не только пожилые люди, но и представители молодого возраста. Об этом вы можете прочитать в данной статье.

Почему больные коронавирусом могут терять обоняние?

Коронавирус часто протекает в легкой форме, однако даже в этом случае он может сопровождаться весьма странными симптомами

25 март 2020 /
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