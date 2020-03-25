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Что такое картплоттер и его функциональность

Если вы любите рыбалку, получаете удовольствие от неё, то в вашем арсенале может быть несколько специальных приспособлений. Среди устройств, облегчающих рыбную ловлю, эффективен специальный картплоттер. Давайте посмотрим, что это за устройство и какие у него функции.

Картплоттер предлагаемый на https://ru-gps.ru/catalog/kartplottery/ - это система карт и навигации. Он состоит из приёмника GPS, дисплея, компьютерного блока с ПО, клавиш управления и хранилища картографической информации. Устройство отображает информацию и используется для обеспечения безопасности плавсредства в воде. Плоттер, прежде всего, предназначен для отображения местоположения судна на карте, для сохранения пройденного расстояния, достопримечательностей и областей богатых рыбой. Данный гаджет удобен для прохождения по водоемам любого размера, в том числе по морям, имеет множество полезных опций для навигации и успешно заменяет привычные бумажные карты. В основном, раньше эти устройства, после своего внедрения в обиход, использовались рыбаками-спортсменами, чтобы быстро перемещаться по области и искать рыбу или места с отличными уловами, а затем эта новинка вызвала интерес у любителей ловли.

Функциональность картплоттеров включает базу данных информации и набор пользовательских опций. Каждая модель содержит справочные и навигационные данные, предоставленные производителем. Как правило, он включает информацию о навигационной ситуации, опасностях, глубинах, портах и прочих. Вы можете добавить новую информацию в память пользователя. Хорошо, если у плоттера есть не только встроенная память, но и возможность подключения внешних носителей. Функциональность данных гаджетов может быть меньше или больше, в зависимости от производителя. Большинство из этих устройств предлагают функции для отображения навигационных индикаторов, установки времени, даты, расстояния, расчета глубины и отображения их показателей на дисплее. В более продвинутых моделях выдается предупреждение об опасностях на основе глубины карты - автоматическая проверка маршрута, пройденного пользователем до более безопасных глубин, что необходимо рыболовам, которые могут рассчитывать правильные выводы.

25 март 2020 /
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