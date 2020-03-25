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Юридическая консультация по наследству

Каждый гражданин может стать наследником по закону или по желанию умершего. В первом случае список претендентов определяется на основе правопреемства получателей, а во втором - воли завещателя. Вы можете наследовать права умершего по отношению к их имуществу. Претенденты часто наследуют квартиру, машину, земельный участок, банковский счёт. Они также могу наследовать активы, такие как акции и котировки.

Наследство часто трудно получить, потому что конфискация имущества после смерти является особой юридической процедурой. Юридическая консультация поможет получателям узнать свои гражданские права, план действий и возможности.

Трудности могут возникнуть уже на стадии наследования. Первый способ - связаться с нотариусом. Необходимо, чтобы в течение 6 месяцев со дня смерти завещателя, связаться с нотариусом по месту его последнего проживания. В этом случае получатели должны написать заявление, подготовить документы и оплатить государственную пошлину.

Конфликты в этой ситуации возникают, при определении круга наследников, особенно если есть, имеющие право на требуемую квоту. Грамотная консультация юриста по наследству поможет вам выяснить, какие права существуют по закону или воле, и кто еще может подать заявку на членство.

Разделение собственности - ещё одна противоречивая ситуация, от которой могут опечалиться многие люди. Как выделить долю в квартире, если две дочки становятся наследницами? В такой ситуации невозможно физически отделить имущество. Они должны обратиться в суд или договориться с нотариусом, чтобы определить части квартиры каждого наследника. Адвокат поможет понять порядок вступления и как разрешить спор.

Второй тип принятия наследства - это фактическое вступление. Этот метод не требует обращения к нотариусу, поскольку после смерти родственника получатель начинает использовать завещанное имущество. Но рано или поздно права собственности, например, на жилище, необходимо будет зарегистрировать. Чтобы получить Свидетельство о наследовании в этом случае, вы должны обратиться к нотариусу или в суд с просьбой подтвердить факт принятия.

25 март 2020 /
Хочу все знать
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