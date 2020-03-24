Резиновые мячи, окрашенные методом тампопечати

Под термином «тампопечать» под разум евается разновидность глубокой печати, когда краска переносится на поверхность со специального клише. Это делается с помощью специального тампона, который, соприкасаясь с поверхностью, может менять свою форму. Таким образом, можно наносить рисунки на самые разные по форме поверхности, в том числе, шарообразные, как у мячей. А благодаря гибкости тампонов, отпечаток рисунка получается очень четким.

Тампопечать широко используется в самых разных областях: промышленности, сфере услуг, рекламе, благодаря многим сущственных преимуществам:

Способ нанесения рисунка быстрый и дешевый.

Может успешно применяться на практически любой поверхности, даже сложной формы.

Четкость, яркость и красота рисунка привлекает потенциальных клиентов.

Этот способ используется также для окраски резиновых мячей различного диаметра. Ведь современные дети – разборчивые и взыскательные потребители, их не привлечешь невзрачным однотонным мячиком.

Резиновые мячи, выпускаемые под брендом «Поймай» - хороший подарок для малыша!

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