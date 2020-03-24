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Резиновые мячи, окрашенные методом тампопечати

Под термином «тампопечать» подразумевается разновидность глубокой печати, когда краска переносится на поверхность со специального клише. Это делается с помощью специального тампона, который, соприкасаясь с поверхностью, может менять свою форму. Таким образом, можно наносить рисунки на самые разные по форме поверхности, в том числе, шарообразные, как у мячей. А благодаря гибкости тампонов, отпечаток рисунка получается очень четким.

Тампопечать широко используется в самых разных областях: промышленности, сфере услуг, рекламе, благодаря многим сущственных преимуществам:

  • Способ нанесения рисунка быстрый и дешевый.
  • Может успешно применяться на практически любой поверхности, даже сложной формы.
  • Четкость, яркость и красота рисунка привлекает потенциальных клиентов.

Этот способ используется также для окраски резиновых мячей различного диаметра. Ведь современные дети – разборчивые и взыскательные потребители, их не привлечешь невзрачным однотонным мячиком.

Резиновые мячи, выпускаемые под брендом «Поймай» - хороший подарок для малыша!

Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева, успешно работающее с 1950 г, изготавливает множество моделей резиновых мячей, окрашенных методом тампопечати. Разнообразие размеров и рисунков, яркие краски, досупная цена, - все это делает нашу продукцию привлекательной для клиентов. Трудно представить ребенка, который останется равнодушным при виде мяча с изображением веселого слоненка, котенка или дельфинчика, озорной собачки или зайчика на сноуборде. У нас есть мячи с зебрами, жирафами, сказочными существами, а также с самыми разными видами техники: машинками, ракетами, самолетиками, корабликами… Все изготовлено из высококачественного натурального каучука. Также используются краски, совершенно безопасные для здоровья! С таким мячом ваш малыш будет охотно играть, развивая ловкость, подвижность, улучшаяя координацию движений. Красивый резиновый мячик не только послужит вашему малышу, но и может быть хорошим подарком для другого ребенка.

Наши мячи – привлекательный товар для бизнесменов, торгующих игрушками. Ведь они не только качественные и привлекательные, но и недорогие! Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, ознакомиться с которыми можно, связавшись с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Для постоянных и оптовых заказчиков у нас действует гибкая система ценовых скидок.

24 март 2020 /
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