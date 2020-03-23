Если не принять жестких мер пандемия коронавируса может продолжаться еще 2 года
Руководитель китайской экспертной группы занимающейся коронавирусом - Чжан Вэнхун, сделал важное заявление о том, что пандемия коронавируса в мире может продлиться от 1 года до 2 лет и ее скорого завершения ожидать не стоит.
Причины подобного негативного развития ситуации китайские специалисты связывают с тем, что в странах мира, например в Европе или США власти не могут столь же эффективно организовать массовый карантин, как это было сделано в Китае.
По мнению Чжан Вэнхун, победить пандемию коронавируса можно только при условии принятия всеми странами - экстремально - радикальных мер.
И слова китайских эпидемиологов звучат весомо с учетом того, как их страна справилась с атакой коронавируса. О ситуации в Китае и других странах красноречиво говорит статистика заболевших, погибших и выздоровевших.
А ведь совсем еще недавно западные страны позволяли себе поучать Китай в том, как ему следует бороться с распространением эпидемии, но Китай смог мобилизовать все органы власти и все службы для того, что бы пресечь распространение коронавируса и теперь те, кто давал ему советы сами не в состоянии справиться с эпидемией пришедшей на их землю.
Ситуация в Китае стабилизировалась и эта страна помогает другим странам своими знаниями и опытом борьбы с пандемией. Ведь факты говорят о том. что именно китайская модель борьбы со вспышкой смертельной эпидемии помогла стабилизировать ситуацию в стране, в то время как западная модель медицины, в условиях коронавирусного кризиса в США и Европе, терпит крах.
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