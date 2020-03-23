» » Если не принять жестких мер пандемия коронавируса может продолжаться еще 2 года

Если не принять жестких мер пандемия коронавируса может продолжаться еще 2 года

Если не принять жестких мер пандемия коронавируса может продолжаться еще 2 года

Руководитель китайской экспертной группы занимающейся коронавирусом - Чжан Вэнхун, сделал важное заявление о том, что пандемия коронавируса в мире может продлиться от 1 года до 2 лет и ее скорого завершения ожидать не стоит.

Причины подобного негативного развития ситуации китайские специалисты связывают с тем, что в странах мира, например в Европе или США власти не могут столь же эффективно организовать массовый карантин, как это было сделано в Китае.

По мнению Чжан Вэнхун, победить пандемию коронавируса можно только при условии принятия всеми странами - экстремально - радикальных мер.

И слова китайских эпидемиологов звучат весомо с учетом того, как их страна справилась с атакой коронавируса. О ситуации в Китае и других странах красноречиво говорит статистика заболевших, погибших и выздоровевших.

А ведь совсем еще недавно западные страны позволяли себе поучать Китай в том, как ему следует бороться с распространением эпидемии, но Китай смог мобилизовать все органы власти и все службы для того, что бы пресечь распространение коронавируса и теперь те, кто давал ему советы сами не в состоянии справиться с эпидемией пришедшей на их землю.

Если не принять жестких мер пандемия коронавируса может продолжаться еще 2 года

Ситуация в Китае стабилизировалась и эта страна помогает другим странам своими знаниями и опытом борьбы с пандемией. Ведь факты говорят о том. что именно китайская модель борьбы со вспышкой смертельной эпидемии помогла стабилизировать ситуацию в стране, в то время как западная модель медицины, в условиях коронавирусного кризиса в США и Европе, терпит крах.

23 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как подготовиться к возможной пандемии коронавируса — советы вирусологов
Хочу все знать

Как подготовиться к возможной пандемии коронавируса — советы вирусологов

Если по какой-то причине вы пропустили последние новости о коронавирусе, то приготовьтесь: не исключено, что мир находится на пороге пандемии. После того как Бразилия сообщила о первом подтвержденном
В поисках «нулевого пациента»: ученые ищут человека, с которого началась вспышка коронавируса
Хочу все знать

В поисках «нулевого пациента»: ученые ищут человека, с которого началась вспышка коронавируса

Пока CoVID-2019 стремительно распространяется по планете, ученые всего мира пытаются найти «нулевого пациента» — первого человека, который заразился коронавирусом. Достижения в области генетического
Определен возраст коронавируса — ему от 20 до 70 лет
Хочу все знать

Определен возраст коронавируса — ему от 20 до 70 лет

Ученые выяснили не только на что способен этот вирус, но и его возраст.
Можно ли сдержать коронавирус от распространения?
Хочу все знать

Можно ли сдержать коронавирус от распространения?

С тех пор как в декабре началась новая вспышка коронавируса, китайские власти поместили миллионы людей под карантин, а международные аэропорты проверяют путешественников на наличие признаков
Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае
Хочу все знать

Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае

Искусственный интеллект предсказал вспышку коронавируса в Китае в конце декабря, за девять дней до того, как о проблеме заявила ВОЗ
Китай опубликовал снимок нового коронавируса
Хочу все знать

Китай опубликовал снимок нового коронавируса

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая опубликовало информацию о новом типе коронавируса и его первый снимок с электронного микроскопа.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаКак смартфоны и соцсети убивают наше время10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернетВ чем преимущества работы с рекламным агентством?


Свежие Статьи
Рассекречены документы о первом выходе человека в космос

Рассекречены документы о первом выходе человека в космос

Черные дыры могут оказаться порталами для путешествий сквозь пространство и время

Черные дыры могут оказаться порталами для путешествий сквозь пространство и время

Стеклянные цветы Леопольда и Рудольфа Блашка

Стеклянные цветы Леопольда и Рудольфа Блашка

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+