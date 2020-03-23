Полярные сияния полыхают вокруг Полярного круга

Солнечная активность остается почти на ноле, но потоки солнечного ветра проникают сквозь ослабленное магнитное поле Земли, что вызвало вспышку полярных сияний, которые не прекращаются уже продолжительное время.

Марианна Бергли, запечатлела полярное сияние в Норвегии, - Вчера вечером я вышла выгулять свою собаку и увидела, что небо озарено ярким полярным сиянием".

Полярные сияния это та лампочка, которая говорит об ослаблении магнитного щита нашей планеты, который ослаб до такой степени, что при полном отсутствии вспышек на солнц е, даже потоки естественного солнечного ветра свободно проникают в "дырявый щит" вызывая полярное сияние и повышение уровня космической радиации. Вот например уровни облучения пассажирских авиалайнеров в последние дни:

К сожалению никто не производит масштабных замеров уровней радиации на коммерческих пассажирских рейсах во всем мире. Выше вы можете посмотреть график с данными доз облучения, составленный на основе данных с датчиков радиации установленных на пассажирских лайнерах США. Пассажиры обычно испытывают дозы, которые в 20-70 раз выше, чем естественная радиация на уровне моря.