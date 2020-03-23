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Странные существа обнаружены в Индийском океане

Странные существа обнаружены в Индийском океане

Австралийские ученые впервые исследовали глубоководные места возле кораллового рифа Нингалу в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии.

Они использовали телеуправляемый подводный аппарат (ROV), чтобы изучить невероятное биоразнообразие этой подводной области.

Возле Нингалу существует много новых видов живых существ, которые еще не названы и не описаны учеными, сообщают в Институте океана Шмидта.

Ранее команда поделилась подводным видео из морского заповедника Бремер, где заметила многих странных обитателей, в том числе личинку со щупальцами – необычный экземпляр цериантарии.

На видео, снятое подводным роботом, попала личинка этого морского животного из отряда коралловых полипов. Она носит название церинула. Церинулы подолгу существуют в планктоне, где ведут хищный образ жизни.

Жутковатого представителя цериантарий заметили в морском заповеднике Бремер на юго-востоке Австралии. Ученые из Института океана Шмидта изучают здесь кораллы и берут пробы воды.

23 март 2020 /
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