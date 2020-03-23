Тайны мира » Хочу все знать » В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6.1
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6.1
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6.1. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Близлежащие Места
Puerto Villamil, Galapagos, Ecuador
1615,8 km (1004 mi) ENEНаселение: 2200 человек
Puerto Baquerizo Moreno, Galapagos, Ecuador
1762,1 km (1094,9 mi) ENEНаселение: 4214 человек
Puerto Escondido, Oaxaca, Mexico
2435,8 km (1513,5 mi) NNEНаселение: 25902 человек
Rio Grande, Oaxaca, Mexico
2436,5 km (1514 mi) NNEНаселение: 12943 человек
Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico
2447,5 km (1520,8 mi) NNEНаселение: 673479
23 март 2020 /
Похожие новости
Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет
Землетрясение в воскресенье в Загребе стало сильнейшим за 140 лет, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Миллион морских птиц погибло за год из-за потепления воды в океане
Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что потепление воды в океане спровацировало гибель миллиона морских птиц менее, чем за год — одно из крупнейших массовых вымираний в истории человечества.
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Мексике
Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Мексике. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 100 километров и располагался всего в 12 километрах от города Санта-Доминго с населением свыше
В Тихом океане зарождается тропический шторм «Рэймонд»
В восточной части Тихого океана к юго-западу от Мексики сформировалась тропическая депрессия 20, которая может стать тропическим штормом, сообщает AccuWeather....
Землетрясения: 13 удивительных фактов
Землю трясет. Иногда так, что лучше об этом не думать. Землетрясения разной силы происходят из-за сдвигов в земной коре и смещения тектонических плит. Интернет-издание LiveScience решило сделать
Землю трясет
Земля в последние 15 лет или около того активизировалась в сейсмическом плане, утверждает, например, геофизик Стивен Гао из университета Миссури.
Комментарии
Популярные новости
Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаКак смартфоны и соцсети убивают наше время10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоПреимущества и особенности заказа стройматериалов через интернетВ чем преимущества работы с рекламным агентством?
Tweets by secretsworldcom
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ